هيئة السوق المالية: إعلان الشركات المدرجة أول قوائم مالية ربعية بناءً على معايير المحاسبة الدولية

إشارةً إلى قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المتضمن تطبيق معايير المحاسبة الدولية على الشركات المدرجة في السوق المالية الرئيسية ابتداءً من 1/1/2017م، أوضحت هيئة السوق المالية (“الهيئة”) أن جميع الشركات المدرجة في السوق المالية الرئيسية والملزمة بنشر قوائمها المالية للربع الأول من عام 2017م، تمكنت من إعلان نتائجها المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، لأول مرة في المملكة العربية السعودية، في الوقت المحدد. وتشكر الهيئة جميع شركائها في القطاع العام والخاص الذين ساهموا في هذا النجاح الذي سيعزز بمشيئة الله الثقة بالسوق المالية السعودية ويزيد من جاذبيتها لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والعالمية لدعم الاقتصاد الوطني.

وبينت الهيئة أن من مميزات تطبيق معايير المحاسبة الدولية رفع مستوى الشفافية والإفصاح والمساءلة والفاعلية الاقتصادية في السوق المالية؛ إذ تُعدّ المعايير الدولية أكثر شمولية في تغطيتها للمعاملات والأحداث التي تؤثر في المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها وتتطلب كماً أكبر من الإفصاحات حول القوائم المالية، كذلك سيساهم تطبيق المعايير الدولية في تيسير مقارنة القوائم المالية للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية بقوائم الشركات المدرجة في معظم الأسواق المالية الأخرى التي تطبق معايير المحاسبة الدولية.

يشار إلى أن هيئة السوق المالية – انطلاقاً من حرصها على حماية المستثمرين والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية- سبق أن شكلت لجنة توجيهية عليا للإشراف على تحول الشركات المدرجة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية وذلك لمتابعة جاهزية الشركات المدرجة للتحول لهذه المعايير ومعالجة التحديات والصعوبات التي قد تواجهها قبل حلول موعد التطبيق، وضمت اللجنة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الهيئة وخارجها. ومن الخطوات الأساسية التي اتخذتها اللجنة التوصية بإلزام الشركات المدرجة في السوق المالية بالإفصاح عن تطورات التحول لمعايير المحاسبة الدولية على ثلاثة مراحل؛ للتحقق من قدرة الشركات على إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية في الوقت المحدد، وتكليف فرق عمل من المختصين بتقييم قدرة الشركات المدرجة والمكاتب الاستشارية المعينة من قبلها على تقديم الدعم اللازم للالتزام بالمتطلبات والمواعيد النظامية لمشروع التحول للمعايير الدولية، وهو الأمر الذي كان من شأنه حث الشركات المدرجة على الإسراع في تحقيق متطلبات التحول لمعايير المحاسبة الدولية لتحقيق اشتراطات السوق ومصالح المساهمين. أيضاً عقدت الهيئة ورش عمل يقدمها مستشارون ذوو اختصاص بمشاركة المديرين الماليين والمحاسبين لدى الشركات المدرجة مساهمةً منها في رفع مستوى استعداد الشركات المدرجة.

وفي إطار توعية المستثمرين بهذه المعايير، أطلقت الهيئة حملة توعوية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، تستهدف التعريف بالمعايير الدولية، ومميزات التحول لهذه المعايير والإفصاحات التي تتطلبها، وغيرها من المعلومات ذات العلاقة.

واتخذت الهيئة أيضاً (منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بتطبيق معايير المحاسبة الدولية) عدة خطوات تجاه الشركات المدرجة؛ فقد وجهت لها تعاميم تشتمل على أهمية إعداد خطة لتطبيق المعايير الدولية والانتهاء منها قبل نهاية السنة الميلادية 2015م، وضرورة تضمين تقرير مجلس الإدارة للعامين 2015م و2016م تفاصيل خطة الشركة للتحول ومراحل تطبيقها ومدى استعداها لتطبيق المعايير الدولية.

وتؤكد الهيئة استمرار جهودها وفقاً لمهامها النظامية لتبني الإجراءات والمبادرات الملائمة التي من شأنها تحسين وتطوير وزيادة الثقة بالسوق المالية السعودية.