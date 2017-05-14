 أمير القصيم يشهد اللقاء التعريفي لجمعية “كبدك” الخيرية غداً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 شعبان 1438 هجريا, الموافق 14 مايو 2017 ميلاديا

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أمير القصيم يشهد اللقاء التعريفي لجمعية “كبدك” الخيرية غداً

أمير القصيم يشهد اللقاء التعريفي لجمعية “كبدك” الخيرية غداً
المناطق - بريدة

يشهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد (كبدك) اللقاء التعريفي للجمعية تحت شعار (شاركنا العلاج) مساء يوم الاثنين 19 شعبان 1438 هـ الموافق 15 مايو 2017م في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة ,

وأوضح مدير عام الجمعية الأستاذ عبدالعزيز بن علي الحميد ، أن اللقاء يهدف إلى التعريف بأنشطة وخدمات الجمعية بالإضافة إلى تكريم عدد من المتبرعين بزراعة الكبد والداعمين لأعمال الجمعية ، مقدماً الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة جمعية (كبدك) ، على رعايته وتشريفه حفل اللقاء ، مشيراً إلى أن متابعة سموه لأعمال الجمعية أولاً بأول ، لها الفضل بعد الله ، حتى أصبحت الجمعية واجهة صحية تقدم خدماتها لمرضى الكبد من المواطنين والمقيمين على مستوى كافة مناطق المملكة.

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