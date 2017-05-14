 ملتقى تطوير أداء إدارات الإسكان لوزارة الصحة بحفرالباطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 شعبان 1438 هجريا, الموافق 14 مايو 2017 ميلاديا

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ملتقى تطوير أداء إدارات الإسكان لوزارة الصحة بحفرالباطن

ملتقى تطوير أداء إدارات الإسكان لوزارة الصحة بحفرالباطن
المناطق - حفر الباطن
استضافت مديرية الشؤون الصحي بحفرالباطن ملتقى تطوير أداء إدارات الإسكان بحضور مدير الشؤون الصحية الأخصائي ناصر الصافي ، ومدير عام الإدارة العامة للإسكان المهندس طارق الشامي.
وتضمنت فعاليات الملتقى ورش  عمل ناقشت عدة محاور أهمها خطة الإسكان وكيفية عمل مؤشرات الأداء وخطط تحسين الإسكان ، ودليل الإجراءات التنظيمي الخاص بإدارة الإسكان للعمل عليه وبحث أهم العوائق والمشاكل التي يواجهها العاملين في إدارات الإسكان .
يشار الى ان الملتقى أحد مبادرات وزارة الصحة التى تسعى من خلالها الى تطوير وتحسين برامج الاسكان بالمنشآت الصحية ، الامر الذي يهيأ المناخ المناسب لأداء القوى العاملة .

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