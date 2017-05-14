ملتقى تطوير أداء إدارات الإسكان لوزارة الصحة بحفرالباطن

استضافت مديرية الشؤون الصحي بحفرالباطن ملتقى تطوير أداء إدارات الإسكان بحضور مدير الشؤون الصحية الأخصائي ناصر الصافي ، ومدير عام الإدارة العامة للإسكان المهندس طارق الشامي.

وتضمنت فعاليات الملتقى ورش عمل ناقشت عدة محاور أهمها خطة الإسكان وكيفية عمل مؤشرات الأداء وخطط تحسين الإسكان ، ودليل الإجراءات التنظيمي الخاص بإدارة الإسكان للعمل عليه وبحث أهم العوائق والمشاكل التي يواجهها العاملين في إدارات الإسكان .

يشار الى ان الملتقى أحد مبادرات وزارة الصحة التى تسعى من خلالها الى تطوير وتحسين برامج الاسكان بالمنشآت الصحية ، الامر الذي يهيأ المناخ المناسب لأداء القوى العاملة .