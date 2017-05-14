 أمير تبوك‬ يلتقي مدير عام التعليم بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 شعبان 1438 هجريا, الموافق 14 مايو 2017 ميلاديا

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أمير تبوك‬ يلتقي مدير عام التعليم بالمنطقة

أمير تبوك‬ يلتقي مدير عام التعليم بالمنطقة
المناطق - تبوك
التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز  امير منطقة  تبوك اليوم  بمكتب سموه بالاماره  مدير عام التعليم بمنطقة تبوك  الدكتور عمر  ابو هاشم الذي اطلع سموه  عن سير الامتحانات  النهائية للفصل الدراسي الثاني  .
ووجه سموه  الحرص والاهتمام  وتوفير كافة الاجواء  والتجهيزات المساعده للطلاب  والطالبات في تأدية  اختباراتهم بكل  يسر وسهوله والذي يبلغ عددهم اكثر من اثنان وتسعون  الف طالب وطالبه  في مختلف مدارس المنطقة .
ومن جهه ثانيه اطلع سمو امير المنطقة  على تقرير مفصل عن ما حدث في احدى المدارس الابتدائيه  وقيام طلاب بتمزيق بعض الاوراق خلال خروجهم  من المدرسه .
وابلغ سمو امير المنطقة مدير التعليم بأن هذا الأمر  تربوي يجب معالجته بطريقه  واسلوب تربوي . أما إذا  كان هناك مخالفات فيما حصل فهناك  أنظمه تطبق في مثل الحالات .
وتمني سموه من وزارة التعليم معالجة مثل هذه الامور بحكمه .
مشيرا سموه الى أهمية الحرص  على تحري الدقه والمصداقيه فيما يتم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي  او الاعلام المرئي  أو المكتوب في مثل هذه الموضوعات التي تمس شريحه هامه في المجتمع.

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