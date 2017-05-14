غداً .. “الإسكان” تعلن عن 20 ألف منتج سكني وتمويل مدعوم

‏اكد سيف السويلم المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان على انه سيتم غداً الاثنين الموافق 15 مايو الإعلان عن أكثر من 20 ألف منتج سكني وتمويلي.

وقال عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “تواصل ‫وزارة الإسكان تخصيص وتسليم المنتجات السكنية والتمويلية ضمن برنامج (سكني). مبينا ان المنتجات السكنية والتمويلية التي سيتم الإعلان عنها صباح الغد، تشمل جميع مناطق المملكة وتستهدف مختلف شرائح المجتمع.

وأضاف أن الاعلان سيستمر شهريا عن دفعات برنامج (‫سكني) للوصول إلى مستهدف الوزارة لهذا العام البالغ 280 ألف منتج سكني وتمويلي.