 أمانة الشرقية تكرم 24 فنان وفنانة تشكيلية مشاركين بمبادرة “نقوش الشرقية” في كورنيش الدمام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 شعبان 1438 هجريا, الموافق 14 مايو 2017 ميلاديا

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أمانة الشرقية تكرم 24 فنان وفنانة تشكيلية مشاركين بمبادرة “نقوش الشرقية” في كورنيش الدمام

أمانة الشرقية تكرم 24 فنان وفنانة تشكيلية مشاركين بمبادرة “نقوش الشرقية” في كورنيش الدمام
المناطق - الدمام

كرمت أمانة المنطقة الشرقية 24 فنان وفنانة تشكيلية اليوم الأحد 18 /8 / 1438هـ في قاعة الاجتماعات الكبرى بالأمانة، وذلك لمشاركتهم الفاعلة والمساهمة في إنجاح فعالية للإبداع صورة ضمن مبادرة “نقوش الشرقية” التي أقيمت مؤخراً في كورنيش الدمام بحضور الرسام التشكيلي الفنان عبدالعظيم الضامن.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والأعلام والمتحدث الرسمي في أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن تكريم الفنانين والفنانات التشكيليين المشاركين في مبادرة “نقوش الشرقية” تأتي ضمن عناية الأمانة بهذا الفن الجمالي في رسم لوحات تعنى بالبيئة وتراث المنطقة .

وأضاف الصفيان أن البرنامج يهدف لتكوين لوحات فنية جمالية تربط التراث بالحاضر وتزيين المرافق العامة، ولإيصال فكرة المحافظة على الممتلكات العامة وعدم العبث بها والمحافظة على جماليتها، وبمساهمة وإشادة المجتمع في هذه المبادرة التي أصبحت لها صدى كبير جداً .  

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