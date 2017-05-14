 نصف مليون طالب وطالبة ينتظمون في اختبارات الفصل الدراسي الثاني بالرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 شعبان 1438 هجريا, الموافق 14 مايو 2017 ميلاديا

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نصف مليون طالب وطالبة ينتظمون في اختبارات الفصل الدراسي الثاني بالرياض

نصف مليون طالب وطالبة ينتظمون في اختبارات الفصل الدراسي الثاني بالرياض
المناطق ـ الرياض

انتظم أكثر من نصف مليون طالب وطالبة في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض (الأحد 18/ 8/ 1438 هـ) في قاعات اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي للمرحلتين المتوسطة والثانوية.
وزار المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع عددا من المدارس خلال زيارته التفقدّية والإشرافية على سير الاختبارات؛ ووجه الإدارات والمكاتب الإشرافية وقادة المدارس بتوفير الأجواء المناسبة لأداء الطلاب والطالبات للاختبارات بكل يسر واطمئنان.
من جهة أخرى، وجّهت الإدارة متعهدي المقاصف المدرسية إلى أهمية الإعداد الجيد لأعمال التغذية المدرسية والالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمسموح والممنوع بيعه من الأطعمة، وكذلك طرق الحفظ والتخزين لكل ما يقدّم للطلاب، كما أكدت على تهيئة المقاصف المدرسية من نظافة وتنظيم وترتيب وتهيئة بيئة مناسبة لإفطار الطلاب والالتزام بمواعيد إحضار المواد الغذائية؛ بحيث تكون في متناول الطلاب قبل بدء الدوام وفتح المقاصف المدرسية طيلة اليوم الدراسي، والتأكيد على أهمية كفاية مياه الشرب والأغذية فترة الاختبارات.
وفي النقل المدرسي؛ نسّقت الإدارة العامة لتعليم الرياض مع متعهدي النقل العام ومتعهدي نقل التربية الخاصة ومتعهدي نقل طلاب الإعاقة الحركية ومتعهدي نقل طلاب وطالبات القرى والهجر وعلى سائقي الحافلات أهمية إحضار الطلاب والطالبات قبل بدء الاختبارات بوقت كافٍ، والالتزام بنقلهم لمنازلهم وفقاً لمواعيد الخروج المقررة في فترة الاختبارات، مؤكدة على المرافق والمرافقة متابعة طلاب وطالبات التربية الخاصة أثناء الصعود والنزول من الحافلة وأثناء تواجدهم في داخلها، كما تم تنبيه  السائقين إلى وجوب التأكد من خلو الحافلات من الطلاب والطالبات  بعد نزولهم منها والتأكيد على نظافتها وصيانتها وجاهزيتها للعمل قبل بدء الاختبارات، وتوفير متطلبات الأمن والسلامة داخلها.
ونوهت الإدارة إلى جاهزية مندوبي الطوارئ لجميع مدارس البنين والبنات، ووزعت على المدارس قائمة تضم أرقام هواتف للتواصل السريع فيما لو حدث أي طارئ (لا قدر الله), إضافة إلى التأكيد على جاهزية موظفات الأمن في مكاتب التعليم لمباشرة الحوادث التي قد تقع في فترة الاختبارات.
وأشارت تأمين احتياطات التواصل السريع والتعاون مع الجهات الأمنية والإسعافية؛ كالشرطة والهلال الأحمر السعودي والدفاع المدني لمباشرة الحوادث التي قد تعتري المدارس في هذه الفترة

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