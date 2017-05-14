 أمير الباحة يؤكد على أهمية العناية بالزراعة بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 شعبان 1438 هجريا, الموافق 14 مايو 2017 ميلاديا

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أمير الباحة يؤكد على أهمية العناية بالزراعة بالمنطقة

أمير الباحة يؤكد على أهمية العناية بالزراعة بالمنطقة
المناطق - الباحة - عبدالرحمن سفر
أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, أهمية العناية بالزراعة في المنطقة في ظل ما تتميز به من مقومات بيئية مناسبه للزراعة ، حاثاً سموه على ضرورة العمل على إحياء وتطوير الزراعة في الباحة بما يتواكب مع رؤية المملكة حيال الاستثمار الزراعي .
وشدد سموه خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام الشؤون الزراعية بالمنطقة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي ومساعديه، على الاهتمام بالغطاء النباتي الذي تتميز به الباحة، مطالباً بتأهيل الغابات والمراعي ودعم مبادرة زراعة الشجرة مع المؤسسات المجتمعية والتعاون مع جهات الاختصاص والعمل على تسخير كافة المعوقات ، ودعم صغار المزارعين والجمعيات الزراعية بالمنطقة .
من جانبه استعرض المهندس الغامدي الجهود التي بذلتها المديرية للمحافظة على الزراعة والغطاء النباتي الذي تتميز به المنطقة ، مشيراً إلى المشروعات التي تم تنفذها والجارية تنفيذها حالياً .
وجرى خلال الاستقبال بحث إمكانية استثمار المنتزه الوطني والخطط المستقبلية للزراعة ، إضافة إلى بحث تخصيص بعض الغابات كنزل بيئية والعديد من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الزراعية في المنطقة .
حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة احمد بن صالح السياري .

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