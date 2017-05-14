أمير الباحة يستقبل معالي الرئيس العام لهيئة التحقيق والإدعاء العام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة ، في مكتبه بديوان الامارة اليوم ، معالي الرئيس العام لهيئة التحقيق والإدعاء العام الشيخ محمد بن فهد ال عبدالله ، بحضور رئيس فرع الهيئة بالمنطقة الشيخ سعد بن محي القحطاني.

وفي بداية الاستقبال رحب سمو أمير الباحة بالشيخ ال عبدالله ، متمنياً له التوفيق في زيارته للمنطقة .

ونوه سموه بالدور الكبير والفاعل الذي تقوم به الهيئة في تطبيق الأنظمة والإجراءات وفق عمل تكاملي مع كافة القطاعات الحكومية بالمنطقة لما فيه المصلحة العامة مؤكدا بان التعاون البناء بين القطاعات سوف يسهم في تقديم خدمات جيدة وفِي أسرع وقت ، مشيداً بالجهود التى يقوم بها فرع الهيئة بمنطقة الباحة وجرى خلال اللقاء مناقشة وبحث العديد من الأمور والموضوعات المتعلقة بعمل فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام بالمنطقة كما ناقش سموه إمكانية افتتاح أفرع للهيئة في بعض محافظات المنطقة .

من جهته أعرب معالي الرئيس العام لهيئة التحقيق والإدعاء العام عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الباحة على على حفاوة الاستقبال وحرصه ودعمه الدائم لكافة أعمال وجهود فرع الهيئة بالمنطقة والذي من شأنه تقديم المزيد من الجهود لخدمة الصالح العام ، مشيداً بالتعاون الكبير والبناء من قبل الإدارات الحكومية ذات العلاقة بمنطقة الباحة مع فرع الهيئة .

حضر الاستقبال وكيل امارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري .