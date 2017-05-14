أميركا ترفع السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب

خلت لائحة أميركية للدول الراعية للإرهاب من اسم السودان، فيما أكدت الاستخبارات الأميركية في تقرير إلى الكونغرس وفاء الخرطوم بحزمة شروط تمهد لرفع العقوبات المفروضة عليها منذ 20 عاما بشكل نهائي هذا الصيف، وفقا لقناة “العربية”، الأحد.

وكانت واشنطن اشترطت لرفع العقوبات نهائياً عن السودان أن تقدم أجهزة الدولة تقريراً بحلول 12 يوليو/تموز المقبل يفيد بأن السودان ملتزم بعدة شروط، منها مكافحة الإرهاب والإيفاء بتعهده بوقف الأعمال العدائية في مناطق النزاع.

وفي يناير/كانون الثاني، أعربت وزارة الخارجية السودانية عن أسفها لتضمين المواطنين السودانيين في الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأميركي دونالد_ترمب، بشأن تقييد إجراءات دخول مواطني بعض الدول للولايات المتحدة.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية “إنه لمن المؤسف حقاً أن جاء القرار متزامناً مع إنجاز البلدين لخطوة تاريخية مهمة برفع العقوبات الاقتصادية والتجارية عن السودان، وشروع المؤسسات الاقتصادية والمالية ورجال المال والأعمال في البلدين في التواصل وفي تطوير مشروعاتهم الاستثمارية والتجارية، بغية توظيف ما يتمتع به البلدان من موارد وإمكانيات طبيعية وبشرية واقتصادية هائلة لصالح شعبي البلدين”.

ودعا البيان الولايات المتحدة لرفع اسم السودان من القائمة الأميركية الخاصة برعاية الإرهاب “اتساقاً مع المواقف المشتركة لمحاربة الإرهاب الذي يهدد البلدين”، وهو ما حدث في وقت لاحق.