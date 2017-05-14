 فيصل بن مشعل: بناء الإنسان وتنمية المكان من أولويات القيادة الرشيدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 شعبان 1438 هجريا, الموافق 14 مايو 2017 ميلاديا

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فيصل بن مشعل: بناء الإنسان وتنمية المكان من أولويات القيادة الرشيدة

فيصل بن مشعل: بناء الإنسان وتنمية المكان من أولويات القيادة الرشيدة
المناطق - بريدة

شدد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم ، على أن تكون جمعية شباب القصيم الخيرية ، حاضنة ومظلة عمل مؤسسي لتنظيم وتطوير جهود الشباب ، واستغلال طاقاتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة ، وإكسابهم المهارات الإدارية والتربوية ، والاعتماد على أراء الشباب ، وتنمية الشعور بالواجب الوطني ، وإعطائهم الفرصة كي يؤدوا واجبهم نحو مجتمعهم ووطنهم بكل تفاني وإخلاص ، مشدداً سموه بأن لا تكون الجمعية رقماً ضمن الأرقام المشابهة ، بل يجب أن تعمل بطريقة غير تقليدية ومتجددة دائماً ، وتستحدث برامج نوعية كونها الأولى من نوعها على مستوى المملكة ، وأن يتسق هدف الجمعية مع إستراتيجية أمارة المنطقة المبنية على بناء الإنسان وتنمية المكان ، وفق توجيهات القيادة الرشيدة التي تهتم ببناء   الإنسان قبل البنيان لبناء جيل مفيد في مسعاه وأعماله وتوجهاته لخدمة وطنه ومجتمعه .

 

ونوه سمو أمير منطقة القصيم ، بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بالغ بالشباب ، والاستثمار الأمثل بهم من خلال التعليم والتدريب والتأهيل لتلبية رغباتهم وطموحاتهم وهواياتهم بعيداً عن النهج التقليدي في إدارة الجمعيات المماثلة , كون الجمعيات ليست للوجاهة وإنما لاستماع لأراء الشباب وإعطائهم المجال ليخططوا برامجهم التي تناسبهم حسب مايحقق مصلحتهم لخدمة وطنهم ومجتمعهم وإستغلال الأوقات بما هو مفيد ويعود عليهم بالخير , باعتبارهم السند الحقيقي الذي ترتكز عليه جهود التنمية والتطوير ، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ يحفظه الله ـ ، الذي يوصي دائماً بتشجيع الشباب ، وتقديم العون اللازم لهم في مختلف مجالات العمل ، وإتاحة الفرص الكافية لهم وتذليل الصعاب الماثلة أمامهم ليكونوا عناصر فاعلة ومثمرة لخدمة الوطن .

 

وأكد سمو الأمير فيصل بن مشعل ، على اعتزاز المملكة بأبنائها الشباب والشابات الذين اثبتوا للعالم كفاءتهم وتأهيلهم العلمي والمهني ، حيث يعتمد عليهم بعد الله في تنفيذ خطط الدولة ومشاريعها التنموية ، كونهم الشريحة الأغلبية بين فئات المجتمع ، والأداة الفاعلة في التنمية والتطوير ، وذلك من خلال ما يمتلكونه من قدرات جعلتهم جزءاً مهمًا في مسيرة التنمية والبناء لهذا الوطن المعطاء ، بالإضافة إلى أنهم الركيزة الأساسية التي تقوم عليها نهضة الأمم .

 

وأثنى سمو أمير المنطقة على أهداف الجمعية لتقديم كل ما يحتاجه الشباب ، والتي تعكس اكتشاف واستثمار كفاءاتهم وطاقاتهم في مختلف الأنشطة ، والسعي إلى دعم الكفاءات الشابة الراغبة في المساهمة بالتنمية والتطوير بشكلها الإيجابي ، وتكريس الانتماء الوطني ، وغرس روح حب الوطن والانتماء إليه .

 

جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير منطقة القصيم بمكتبه بمقر ديوان الأمارة بمدينة بريده اليوم الأحد ، مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تركي المانع ، ورئيس مجلس إدارة جمعية شباب القصيم الخيرية الدكتور سليمان أبالخيل ، وأعضاء الجمعية ، الذين قدموا للسلام على سموه ، واطلاعه على أهداف الجمعية .

 

من جانبه أشاد رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية شباب القصيم الخيرية ، بتوجيهات سمو أمير المنطقة السديدة للاهتمام بالشباب وتهيئة البيئة المناسبة لهم ، مؤكدين أن توجيهات سموه ستكون نبراساً لهم في العمل بالجمعية لخدمة الشباب .

 

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