جامعة عبد الرحمن بن فيصل توقع ثلاث اتفاقيات صحيّة ومعلوماتيّة واتفاقية لتشجيع أفكار الطلاب

وقع مدير جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل د.عبد الله بن محمد الربيش صباح اليوم في مقر المكتبة المركزية في المدينة الجامعية ثلاث اتفاقيات تعاون في اتفاقية لتجديد انضمام الجامعة الى عضوية المكتبة الرقمية السعودية واتفاقية تفاهم مع المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية واتفاقية تعاون معرفي مؤسسي مع مؤسسة عبد الله فؤاد ( وعائلته ) الخيرية ، وذلك بحضور ممثلي الجهات وهم المشرف العام على المكتبة الرقمية السعودية والمستشار بوزارة التعليم الدكتور عبد الحميد السليمان و مدير المركز الوطني لاعتماد المنشآت الصحية الدكتور سالم بن عبد الله الوهابي و رئيس مجلس إدارة مؤسسة عبد الله فؤاد وعائلته الخيرية فيصل بن عبد الله ابو بشيت وحضور وكلاء الجامعة وأصحاب العلاقة من الجامعة .

وذكر د. عبد الله الربيش بان الجامعة حريصة على جوانب خدمة المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني والجامعة سبق وان وقعت العديد من الاتفاقيات والحاجة للاتفاقيات ستضيف الى الجامعة الكثير والى المجتمع كذلك ونحن على قناعة بان الجامعة تستمد شرعيتها من مجتمعها المحيط بها وبالتالي شراكتها أساسية وفي صلب رسالة واهداف الجامعة الاستراتيجية والشكر الى الزملاء الحضور والجامعة توفر للطالب رصيد معرفي ضخم وللباحث بشكل عام.

وأضاف الدكتور عبد الله الربيش ان اتفاقية تجديد انضمام الجامعة الى عضوية المكتبة الرقمية يهدف الى الوصول الى القواعد ومصادر المعلومات الالكترونية التي توفرها المكتبة الرقمية السعودية وتقوم الجامعة بتهيئة البنية التحتية الالكترونية والتي تتضمن التجهيزات والمتطلبات الفنية والتقنية لإتاحة الوصول الى محتوى وخدمات الناشرين.

اما مذكرة التفاهم مع المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية فذكر د.الريبش ان الهدف الأساسي منها هو العمل المشترك و التعاون المستمر بين الجامعة والمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية في جميع المجالات ذات العلاقة ( العلمية و التعليمية و البحثية ) فيما يتعلق بالجودة الصحية و سلامة المرضى في المملكة اما عن مجالات التعاون فهي تندرج في تبادل الخبرات العلمية في مجال تحديث المعايير المتبعة لدى المركز بالاعتماد على الأبحاث العلمية المشتركة التي تهدف الى رفع الجودة وسلامة المرضى و وضع الية التبادل المعرفي فيما يتعلق بإنتاج معايير جديده وتحقيق متطلبات الاعتماد الصحي و نقلها للعاملين في المجال الصحي والمساهمة في تطوير برامج تدريبية تعليمية تساهم في تطوير المهارات ذات العلاقة وتدريب الطلاب في المركز و المساهمة في دعم انشاء مؤسسات غير ربحيه تطور وتبتكر الخطط و المناهج لتطوير سياسات الخدمات الصحية .

وأضاف د. الربيش بان اتفاقية التعاون المعرفي مع مؤسسة عبد الله فؤاد بو بشيت وعائلته الخيرية جاءت لتشجيع مواهب الطلاب وتنميتها ضمن اعراف وقيم وثقافة المجتمع وحثهم على خدمة الوطن والمجتمع ودعمهم للمشاركة من خلال تقديم الأفكار لمشاريع فردية وجمعية تخدم فئات المجتمع ضمن الأنشطة اللاصفيه للطلاب وكذلك اقتراح مبادرات طلابية تحت اشراف أكاديميين، وتقوم المؤسسة بتقديم جائزة تسمى (جائزة عبد الله فؤاد رحمه الله) للتميز والابداع مع توفير الدعم المتفق عليه وقدره 170 ألف ريال لدعم اهداف الجائزة ونجاحها.