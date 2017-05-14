جهات حكومية وخاصة ترفع كفاءة استخدام الطاقة وتقلل فواتير الاستهلاك الكهربائي

ناقش عدد من المتخصص في أنظمة العزل المائي والحراري في المرافق والمشاريع الحكومية والخاصة يمثلون أكثر من 20 دولة عالمية تحت مظلة المسؤولية الاجتماعية خلال ورشة العمل التي أقيمت بالمدينة الصناعية الثانية في الدمام، واستمرت لمدة ثلاثة أيام بحضور عدد كبير من الاستشاريين والمتخصصين وفريق من الكوادر الوطنية الناشئة وخرجي الهندسة المدنية ، وذلك بهدف تأهيل كوادر وطنية بكفاءة عالية، وإلى تبادل الخبرات بين المهندسين وأصحاب الاختصاص في تطبيق أنظمة العزل الحراري لدورها الفعال في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والعمل على تقليل فواتير الاستهلاك الكهربائي في المباني الخاصة والعامة مما يسهم في تحقيق رؤية 2030 للمملكة.

واستعرضت ورشة العمل التي تهدف إلى تبادل الخبرات وتقديم الحلول العملية لممارسات العزل المائي والحراري، خلال الأيام الثلاثة أحدث تقنيات العزل المائي والحراري في العالم، إضافة إلى استعراضها لاهم المنتجات الحديثة ، من ضمنها أنظمة العزل المائي (بي في سي).كما تم عمل زيارة ميدانية لأحد أهم مختبرات الجودة وتم تخصيص محاضرة عملية كاملة عن نظام الجودة في إحدى الشركات، كما تم تسليط الضوء على أنظمة السلامة والأمان، للحفاظ على الكوادر البشرية ومن ثم المنشآت.

وأشار المتخصص في أنظمة العزل غسان عودة الرئيس التنفيذي لرشكة بيتومات، إلى أن ورشة العمل تضمنت إقامة عدة محاضرات أكاديمية علمية ومهنية، قدمها أفضل المحاضرين وأصحاب الخبرة في عالم العزل، لافتًا إلى أهمية تطبيق أنظمة العزل المائي لحماية المنشآت من العوامل الطبيعية والاصطناعية، وهذا ما تسعى إليه كافة القطاعات من خلال تقديم حلول فعالة تهدف للحفاظ على مقدرات الوطن والمواطن.

وأشار عودة إلى أن هناك شركات محلية استطاعت من خلال منتجاتها أن تتبوء مكانة رائدة في مجال تصنيع أنظمة العزل المائي والعزل الحراري بأعلى المعايير العالمية، لسد حاجات ومتطلبات الأسواق المحلية والعالمية، حيث تفخر بخدمة قاعدة كبيرة من العملاء على المستوى المحلي والدولي من خلال التصدير الى أكثر من 60 دولة حول العالم.