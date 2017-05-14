السفارة اليابانية في المملكة تبدأ استقبال طلبات المنح للدراسة في اليابان

بدأت سفارة اليابان في المملكة استقبال الطلبات للدراسة في اليابان ضمن برنامج منح الحكومة اليابانية لعام 2018.

وأوضحت السفارة في بيان لها أن وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية (MEXT) تقدم منحها الدراسية للطلبة الواعدين من جميع أنحاء العالم، وذلك للجامعيين وطلبة كليات التدريب المتخصصة وكذلك للباحثين.

وبينت أن هذه المنح تشمل الرسوم الدراسية وغيرها من الرسوم، بالإضافة إلى البدلات وتذاكر رحلة السفر والعودة إلى اليابان، مفيدة أنه يمكن للمرشحين الناجحين أن يأخذوا دورة تحضيرية بما في ذلك التدريب المكثف في اللغة اليابانية قبل بدء الدراسة.

ولفتت السفارة الانتباه إلى أنه يمكن للراغبين في الحصول على هذه المنح، إرسال الطلبات إلى السفارة اليابانية بالرياض في موعد أقصاه 20 يونيو، ويمكن الاطلاع على النماذج والتعليمات الخاصة بالمنح، من خلال زيارة الصفحة الرئيسية للسفارة على الموقع الإلكتروني (http://www.ksa.emb-japan.go.jp/scholarships.htm). هذا العام.