“باب الخير”.. أول مستشفى خيري بالمملكة بسعة 100 سرير

وضع اليوم حجر الأساس لإنشاء مستشفى خيري سعودي بالمملكة في أطهر البقاع وبسعة 100 سرير في مخطط ولي العهد بمكة المكرمة.جاء ذلك برعاية أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار مساء اليوم حيث وضع حجر الأساس لمستشفى “باب الخير” كأول مستشفى خيري وبسعة 100 سرير في سلسلة مستشفيات خيريه اخري في السعودية و بحضور مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية ومدير عام التنمية الاجتماعية واستراتيجية التحول الوطني بالوزارة المهندس ماجد العصيمي وجمع من المسؤولين ومديري الدوائر الحكومية والمهتمين بالأعمال الخيرية .

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة بيت البترجي الخيرية المهندس صبحي بترجي أن المشروع يقع في مخطط ولي العهد رقم 5 وهي أول نواة لتشييد مجموعة من المستشفيات الخيرية بالمملكة لغير قادرين على تحمل نفقات العلاج من الفقراء و المحتاجين بقبلة الدنيا مشيرا إلى أن مستشفي باب الخير سوف يكون رافدا طبيا لأم القرى وسيساهم في تخفيف أوجاع المرضى و تقديم خدمات طبية نوعية لأهالي العاصمة المقدسة عبر مجموعة من التخصصات الطبية وكادر بشري مؤهل في أجراء العمليات الجراحية و التحاليل الطبية .

وأشار ان المشروع يعتبر نموذجا مبنيا علي مبدأ مساهمة القطاع الخاص في تقديم خدمات لغير القادرين والمبني علي النظرية التي ينادي بها البروفيسور محمد يونس الحائز علي جائزة نوبل للسلام وكيف ان البترجي بلور النظرية لتطبيقها في مجال الخدمات الصحية لغير القادرين حيث يتم استغلال ألقوه الشرائية للشركات الكبرى في الحصول علي مميزات تخدم العمل الخيري وتقدم هذه المميزات لغير القادرين .

وأشار المهندس بترجي إلى أن هناك مشاريع و أعمالا خيرية سوف يقدمها لباقي مناطق المملكة و هي الآن في طور أعمال التخطيط و وضع التصاميم الأولية لها وسوف يعلن عنها خلال الايام القادمة بإذن الله.

من جهته وصف أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار مشروع بناء مدينة البترجي الطبية من ضمن المشاريع الرائدة والتي ترتقي بالخدمات الصحية لمهوى أفئدة المسلمين. وقاصدي البيت المعمور من حجاج وزوار.

وأضاف البار أن تشييد المشروع بشقيه التجاري و الخيري بالعاصمة المقدسة سوف يكون له انعكاسا ايجابيا في استيعاب المرضى و العاجزين من فقراء مكة المكرمة و كذلك تخريج طلاب و طالبات كليات الطب من ابناء و بنات مكة المكرمة و ارفاد سوق العمل بالكوادر الطبية المدربة لتعزيز القطاع الصحي بالسواعد الوطنية لدفع عجلة التنمية و تحقيق رؤية المملكة 2030.