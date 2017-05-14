بر الشرقية توقع اتفاقية “مطبخ البر” لدعم الأسر الرائدة

وقعت جمعية البر بالمنطقة الشرقية اتفاقية “مطبخ البر” مع مؤسسة عبد القادر المهيدب الخيرية أمس وذلك بمقر الجمعية الرئيس بالدمام وقال الأمين العام للجمعية سمير بن عبد العزيز العفيصان أن الجمعية تهدف من هذه الاتفاقية إلى تأهيل المستفيدات وتدريبهن على الإنتاج والعمل من خلال هذا المطبخ الذي توفره مؤسسة المهيدب الخيرية للأسر لتقوم الجمعية بتدريبهن على فنون الطبخ والطهي دعما لمشروع الأسر الرائدة المنتجة المستفيدة من خدمات جمعية البر وذلك من خلال عقد الدورات التدريبية وتدريبهن على فنون الطهي عمليا ومن ثم مساعدة الجمعية لهن على تسويق منتجاتهن في الأسواق المختلفة والمعارض وذلك لتنميتهن والانتقال بهن من الرعوية للتنموية ،وقدم العفيصان شكره لمؤسسة المهيدب الخيرية على توفير هذا المطبخ لأسر جمعية البر ،من جانبه ذكر أحمد الرماح ممثل مؤسسة المهيدب الخيرية أن المؤسسة دعمت هذا المشروع للمساهمة في التنمية المجتمعية وحث الأسر على الإنتاج والعمل بدلا من تقديم الدعم المالي لهم بشكل مباشر مضيفا أن المؤسسة تسعى لتوفير فرص التدريب والتأهيل ومن ثم التوظيف لهذه الأسر لتمكينهم والانتقال بهم من الرعوية للتنموية موضحا أن المهيدب الخيرية انطلقت منذ 3 سنوات بمقرها في مدينة الدمام حيث تنقسم استراتيجياتها لقسمين الأول مختص بأعمال البر ذات الأثر المجتمعي وهو الذي انطلق منه “مطبخ البر” والأخر يهتم بالطفولة المبكرة لما لهذه المرحلة من أثر فاعل في شخصية الطفل من الطفولة وحتى الرشد، مبينا أن المهيدب الخيرية لديها ضمن أعمال البر 110 شقة سكنية ضمن مشروع السكن الخيري بالإضافة إلى العديد من البرامج التنموية التي تقيمها المؤسسة في المنطقة.

