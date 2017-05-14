المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الخلافات مع السعودية ليست معقدة

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية “بهرام قاسمي”، اليوم الأحد: “أن المشاكل والخلافات مع السعودية ليست معقدة بالمستوى الذي يتطلب فيه وساطة من قبل دول المنطقة، معتبرًا أن ما حدث عبارة عن سوء فهم في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال قاسمي في مقابلة نشرتها وكالة لأنباء الطلابية “إيسنا”: “نحن على استعداد للحوار المباشر مع الرياض، ولا نرغب باستمرار المشاكل مع دول الجوار”، مشيرًا إلى أن “إيران لا تجبر أحدًا على إتباع سياساتها ولا تفرض على الآخرين تحقيق رغباتها”.

ودعا قاسمي إلى وقف ما اسماه بـ”الاتهامات الباطلة ضد بلاده والبدء بمحادثات مباشرة وثنائية”، منوها إلى أن “إيران عقب التوقيع على الاتفاق النووي عادت إلى الساحة الدولية بقوة، الأمر الذي جعل بعض البلدان تخشى ذلك”على حد زعمه.

ونفى بهرام قاسمي “سعي إيران لتشكيل ميليشيات مسلحة في اليمن تشابه حزب الله اللبناني، وأن ليس لبلاده تدخل عسكري أو مالي في اليمن، متجاهلاً تصريحات سابقة لبعض المسئولين الإيرانيين بتقديم أسلحة للحوثيين من بينها صواريخ “زلزال” .