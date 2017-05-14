 من خلال 42 مستشفى.. الصحة: 160الف حالة طارئة أستقبلتها مستشفيات منطقة الرياض الشهر الماضي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 شعبان 1438 هجريا, الموافق 14 مايو 2017 ميلاديا

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من خلال 42 مستشفى.. الصحة: 160الف حالة طارئة أستقبلتها مستشفيات منطقة الرياض الشهر الماضي

من خلال 42 مستشفى.. الصحة: 160الف حالة طارئة أستقبلتها مستشفيات منطقة الرياض الشهر الماضي
المناطق - محمد آل طاوي
قدمت أقسام الطوارئ في مستشفيات منطقة الرياض خدماتها لأكثر من 160 ألف حالة طارئة  خلال الشهر الماضي عبر 42 مستشفى داخل مدينة الرياض وخارجها .
وقد تنوعت الحالات التي أستقبلتها أقسام الطوارئ حيث شملت حالات الحوادث المرورية بالإضافة إلى حالات الولادة والأطفال وحالات أخرى تم التعامل معها من قبل الكوادر الطبية المدربة على سرعة  التعامل مع  الحالات الطارئة  . حيث تم تقديم الخدمات العلاجية اللازمة  لعدد من الحالات وخرجت بعد أن تلقت العلاج اللازم فيما تم إدخال البعض منها أقسام التنويم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة ، وقد أستقبل مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز أكثر هذه الحالات وبلغت أكثر من 27 ألف حالة تلاه مستشفى الملك خالد بالخرج بإستقبال أكثر من 18 الف حالة

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