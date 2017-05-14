 مجلس الأمن يجتمع الثلاثاء لبحث تجربة كوريا الشمالية الصاروخية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 شعبان 1438 هجريا, الموافق 14 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مجلس الأمن يجتمع الثلاثاء لبحث تجربة كوريا الشمالية الصاروخية من خلال 42 مستشفى.. الصحة: 160الف حالة طارئة أستقبلتها مستشفيات منطقة الرياض الشهر الماضي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الخلافات مع السعودية ليست معقدة بر الشرقية توقع اتفاقية “مطبخ البر” لدعم الأسر الرائدة بالتعاون بين قياس وهيئة المهندسين.. 733 مختبر لأساسيات الهندسة (FE) بقسميه العام والتخصص “باب الخير”.. أول مستشفى خيري بالمملكة بسعة 100 سرير قرقاش: دور الإمارات في اليمن مساند للسعودية العالم يحبس أنفاسه من قرصنة جديدة.. وخوف من “فتح الحواسيب غدا” خادم الحرمين يقدم التعازي لأسرة فقيد الإعلام “تركي السديري” السفارة اليابانية في المملكة تبدأ استقبال طلبات المنح للدراسة في اليابان 57 مليار دولار قيمة مشاريع الطيران في الشرق الأوسط.. و المملكة الأولى خليجيا بنسبة 47 % المخلافي:​ لدول الخليج دور مهم في أمن واستقرار اليمن

مجلس الأمن يجتمع الثلاثاء لبحث تجربة كوريا الشمالية الصاروخية

مجلس الأمن يجتمع الثلاثاء لبحث تجربة كوريا الشمالية الصاروخية
المناطق - وكالات

أعلن سفير الأوروغواي إلبيو روسيلي، الذي تترأس بلاده مجلس الأمن لشهر مايو، أن المجلس سيعقد جلسة طارئة في 16 مايو، بشأن تجربة كوريا الشمالية الأخيرة لصاروخ باليستي.

ونقلت وكالة “تاس” عن مصدر في مجلس الأمن، قوله إن المجلس سيعقد جلسة مغلقة لمناقشة التجربة الصاروخية الأخيرة التي أجرتها بيونغ يانع.

وذكر المصدر أن الجلسة ستعقد بطلب من الولايات المتحدة واليابان.

وكانت كوريا الشمالية أجرت صباح الأحد بالتوقيت المحلي، تجربة بقذيفة صاروخية رجح الخبراء أن تكون صاروخا باليستيا، بالقرب من مدينة كوسون على الساحل الغربي من البلاد.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>