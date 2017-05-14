 بحضور (60) مسئولاً: الهبدان يفتتح برنامج تطوير إدارات الإسكان بوزارة الصحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 شعبان 1438 هجريا, الموافق 14 مايو 2017 ميلاديا

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بحضور (60) مسئولاً: الهبدان يفتتح برنامج تطوير إدارات الإسكان بوزارة الصحة

بحضور (60) مسئولاً: الهبدان يفتتح برنامج تطوير إدارات الإسكان بوزارة الصحة
المناطق - عسير

 افتتح مدير عام الشئون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد بن علي الهبدان برنامج تطوير أداء إدارات الإسكان بقاعة إدارة التدريب بصحة المنطقة بحضور مدير عام الإسكان بوزارة الصحة المهندس / طارق الشامي.

وبدأ البرنامج بكلمة لمدير عام صحة عسير رحب فيها بالحضور مؤكداً على أهمية الإسكان لمنسوبي صحة المنطقة وتفعيل دور الأداء الوظيفي بإدارة الإسكان بما يعكس الدور الايجابي في تطبيق آلية السكن والاستفادة من الفرص الاستثمارية من خلال تشغيل السكن أو استخدمه من قبل الكادر الطبي أو التمريض والفنيين عن طريق مواقع الخدمات بمقرات السكن.

بعد ذلك انطلقت فعاليات برنامج تطوير أداء إدارات الإسكان بمحاضرة لمدير عام الإسكان بالوزارة تحدث من خلالها على مؤشرات الأداء من حيث حالة السكن والصيانة وحالة المرافق.، ثم قدم محمد العتيبي من وزارة الصحة ورشة عمل عن خطة الإسكان ثم ألقى صالح السديس محاضرة مماثلة عن تنظيم السكن والهيكل التنظيمي والإداري، وفي نهاية المحاضرة تم مناقشة دليل إجراءات السكن ورفع التوصيات.

     وقد حضر البرنامج مساعد المدير العام للمشاريع والشئون الهندسية بصحة عسير المهندس عبد الله بن جاري القرني ومشرف الإسكان وتجاوز عدد الحضور ( 60 ) مسئولاً من منسوبي المديرية والوزارة .

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