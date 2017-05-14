نماذج إعلامية ورياضية وتجارية تعرض تجاربها لحضور الأسبوع الثقافي

شهدت ندوة نماذج القدوة التي انطلقت عشية امس ضمن فعاليات الاسبوع الثقافي لملتقى مكة الثقافي حضورا لافتا، وتفاعل الحاضرين مع المشاركين في الندوة الكابتن حاتم خيمي ورائد الاعمال المهندس اياد نسيم والدكتور عبدالله المغلوث .

واكد الكابتن حاتم خيمي في حديثه ” ان العلم والثقافة والاهلاق اضلاع ثلاثة للقدوة لايمكن تحقيق القدوة الحسنة دونها”. مشير الى اهمية ان يهتم كل شخص مشهور في مجال الى اصلاح الاشخاص الذين يتعامل معهم .

واستعرض الخيمي قصص وتجارب في حياته الرياضية القى خلالها الضور على خطورة التعصب واهمية ان يجعل الانسان من نفسه قدوة حسنة

الى ذلك شدد المهندس اياد نسيم رائد الاعمال على اهمية القدوة في مجال ريدة الاعمال ودورها في نجاح اي مشروع “. مشيرا الى ان ذلك يزيد في ظل هذه الفترة لاهمية الشركات المتوسطة والصغيرة.

واضاف ” ان 40 في المائه من اصحاب المشاريع يفشلون في العام الاول، و80 في المائه يفشلون في الاعوام الخمسة الاولى لذلك هم يحتاجون الى قدوات يساعدونهم الى الوصول الى الطريق الصحيح

ويلهمونهم ويبعثون الامال للمحبطين ويكشفون لهم بعض الغاز الطريق .

وشدد المهندس نسيم على ان النجاح في ريادة الاعمال ليس فقط في جمع المال بل في خدمة وطنك ومجتمعك ومساعدة موظفيك ليتميزو”. مستعرضا احد التجارب التي تحول فيها عامل قعوة الى مشرف موارد بشرية بقليل من الدعم والتشجيع.

من جانبه اكد الدكتور عبدالله المغلوث الاعلامي والصحافي على اهمية ان يكتب الانسان فيما يحب ويتخصص فيه ويتقنه ويرويه كقصة “.

واضاف خلال حديثه عن كيف تكون مؤثرا في شبكات التواصل الاجتماعي ” ان البعض يتساهل المشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك بعضهم خسروا اعمالهم ووظائفهم وزواجهم بسبب اشياء تطرقوا لها غير مناسبة.

وشدد المغلوث ان علينا ان لانكتفي بالاشادة بالمميزين في الغرف المغلقة بل نشجعهم علنا ونشيد بهم علنا”.

وحذر المعلوث من المزاجية وانها دمرت الكثير من المبدعين والموهوبين وانهت مشوارهم مبكرا”. مشير الى ان هناك طرق يجب اتباعها لتجاوز المزاجية.

واستعرض المغلوث تغريدات دمرت مستقبل العديد من الاشخاص “. مشيرا الى انه من خلال عمله في ارامكو كاوا يبحثون عن تغريدات المتقدمين للوظائف لمعرفة وقياس انفعالاتهم “.

واستعرض المغلوث حكاية تسمية مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بالجوهرة وانها جاءت لاختصار التغريدة على حساب ارامكو وبعد ذلك تحولت الى تسمية بعد تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي .

واستعرض المغلوث عدد من القصص التي تحولت فيه المواقف السيئة الى ايجابية واستفاد اصحابها من التدخل العاجل قبل تفاقم المشكلة في ايجاد حلول حولتها الى الايجابية”.

يشار الى ان فعاليات الاسبوع الثقافي لملتقى مكة تستمر يوم غدا في الساعة الخامسة في فندق الانتركونتننتال بندوة عن الثقافة وصناعة القدوا للدكتوره هند ال خليفه والدكتور سعود كاتب والدكتور سعد البازعي ويديرها الدكتور عبدالله الخطيب ، يليها ندوة طريقنا للقدوة للدكتور عصام بخاري والدكتور محمد البارقي والدكتور عثمان بكر والمهندس حاتم الكاهلي ويديرها الدكتور عبدالله ال مظف.