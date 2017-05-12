 مدني الدمام يطلق حملة للسلامة استعدادا لرمضان والصيف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 شعبان 1438 هجريا, الموافق 14 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مدني الدمام يطلق حملة للسلامة استعدادا لرمضان والصيف نماذج إعلامية ورياضية وتجارية تعرض تجاربها لحضور الأسبوع الثقافي الأخضر الشاب يخسر وديته الأخيرة أمام الأوروغواي استعداداً للمونديال الاتصالات السعودية تنفي تأثر شبكتها وأنظمتها بفايروس الفدية بحضور (60) مسئولاً: الهبدان يفتتح برنامج تطوير إدارات الإسكان بوزارة الصحة أمير الرياض يعزي أسرة الربيعان مجلس الأمن يجتمع الثلاثاء لبحث تجربة كوريا الشمالية الصاروخية من خلال 42 مستشفى.. الصحة: 160الف حالة طارئة أستقبلتها مستشفيات منطقة الرياض الشهر الماضي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الخلافات مع السعودية ليست معقدة بر الشرقية توقع اتفاقية “مطبخ البر” لدعم الأسر الرائدة بالتعاون بين قياس وهيئة المهندسين.. 733 مختبر لأساسيات الهندسة (FE) بقسميه العام والتخصص “باب الخير”.. أول مستشفى خيري بالمملكة بسعة 100 سرير

مدني الدمام يطلق حملة للسلامة استعدادا لرمضان والصيف

مدني الدمام يطلق حملة للسلامة استعدادا لرمضان والصيف
المناطق - الدمام
أكد المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العميد منصور الدوسري أن الإدارة العامة للدفاع المدني بالدمام تطلق حمله السلامة الوقائية استعداداً لشهر رمضان المبارك وفصل الصيف  للكشف على العديد من الأنشطة المختلفة ومنها الفنادق والشقق المفروشة والمطاعم والمجمعات التجارية والأسواق والمستودعات وصالات الأفراح ومدن الملاهي الترفيهية والمنشآت الحيوية بمدينة الدمام وتهدف الحمله إلى رفع معدلات السلامه ومعالجة الملاحظات – إن وجدت – في هذه المواقع وكذلك رفع مستوى الوعي الوقائي لدى العاملين فيها وبالتالي الحد من الحوادث وماينتج عنها من خسائر بشرية ومادية .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>