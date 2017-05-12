مدني الدمام يطلق حملة للسلامة استعدادا لرمضان والصيف

أكد المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العميد منصور الدوسري أن الإدارة العامة للدفاع المدني بالدمام تطلق حمله السلامة الوقائية استعداداً لشهر رمضان المبارك وفصل الصيف للكشف على العديد من الأنشطة المختلفة ومنها الفنادق والشقق المفروشة والمطاعم والمجمعات التجارية والأسواق والمستودعات وصالات الأفراح ومدن الملاهي الترفيهية والمنشآت الحيوية بمدينة الدمام وتهدف الحمله إلى رفع معدلات السلامه ومعالجة الملاحظات – إن وجدت – في هذه المواقع وكذلك رفع مستوى الوعي الوقائي لدى العاملين فيها وبالتالي الحد من الحوادث وماينتج عنها من خسائر بشرية ومادية .