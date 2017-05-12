فرع وزارة الشؤون الإسلامية بتبوك يحتفل بتخريج الدفعة الأولى من برنامج “بناء” غداً

يحتفل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك غداً بتخريج الدفعة الأولى من برنامج “بناء” لتأهيل ممثلي الجهات الحكومية في المجال الدعوي ، بحضور وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد عبدالله بن صالح آل الشيخ ، ومدير عام الدعوة والإرشاد بالوزارة عبدالله بن سليمان الهويري ،وذلك في مقر النادي الأدبي بتبوك .

وأوضح مدير مركز الدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك الشيخ علوان بن سليمان الحربي أن برنامج “بناء ” يهدف إلى تدريب وإعداد وتأهيل ممثلي الجهات الحكومية في المجال الدعوي ،إذ بلغ عدد الخريجين في الدفعة الأولى 21 متدربًا .