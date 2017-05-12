 فرع وزارة الشؤون الإسلامية بتبوك يحتفل بتخريج الدفعة الأولى من برنامج “بناء” غداً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 شعبان 1438 هجريا, الموافق 14 مايو 2017 ميلاديا

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فرع وزارة الشؤون الإسلامية بتبوك يحتفل بتخريج الدفعة الأولى من برنامج “بناء” غداً

فرع وزارة الشؤون الإسلامية بتبوك يحتفل بتخريج الدفعة الأولى من برنامج “بناء” غداً
المناطق- تبوك
يحتفل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك غداً بتخريج الدفعة الأولى من برنامج “بناء” لتأهيل ممثلي الجهات الحكومية في المجال الدعوي ، بحضور وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد عبدالله بن صالح آل الشيخ ، ومدير عام الدعوة والإرشاد بالوزارة عبدالله بن سليمان الهويري ،وذلك في مقر النادي الأدبي بتبوك .
وأوضح مدير مركز الدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك الشيخ علوان بن سليمان الحربي أن برنامج “بناء ” يهدف إلى تدريب وإعداد وتأهيل ممثلي الجهات الحكومية في المجال الدعوي ،إذ بلغ عدد الخريجين في الدفعة الأولى 21 متدربًا .

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