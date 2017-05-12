نائب أمير عسير يرأس مجلس شباب المنطقة

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة عسير , رئيس مجلس شباب منطقة عسير اليوم الاجتماع الأول من الدورة الثانية لأعمال مجلس شباب منطقة عسير من العام 1438هـ وذلك في مقر المجلس في قرية المفتاحة بأبها .

وقد استهل سموه الاجتماع بكلمة عبر فيها عن تهنئته لأعضاء المجلس بهذه الثقة مؤكداً سموه على ضرورة العمل وتكثيف الجهود لتحقيق تطلعات الشباب وتلمس احتياجاتهم , مباركاً سموه ما تحقق خلال الدورة الأولى لأعمال المجلس كما شكر سموه الأعضاء في دورته الأولى على ما قدموه من جهد وعمل كان محل تقدير الجميع .

بعد ذلك استعرض سموه جدول أعمال الاجتماع الذي بدأ بعرض مرئي يرصد ابرز الأعمال التي تحققت خلال الدورة الأولى للمجلس وقد تضمن العرض ابرز محطات المجلس منذ انطلاقته والتي تجسد جهود المجلس في تنفيذ البرامج الشبابية والملتقيات العلمية والترفيهية وبرامج تمكين الشباب بالإضافة إلى البرامج التطوعية وبرامج بناء وتأهيل الشباب التي أطلقت ضمن برنامج الأمير فيصل بن خالد لبناء الشباب بالإضافة إلى جهود المجلس في توفير الفرص الوظيفية المؤقتة للشباب وما تحقق في ذلك .

إلى ذلك استمع سموه إلى شرح مفصل عن اللائحة التنظيمية للجان الشبابية التابعة للمجلس في محافظات المنطقة قدمها عضو المجلس سعيد جفشر أوضح ما وصلت إليه اللجنة المكلفة بإعداد الدراسة الخاصة بها والتي ستسهم في إيصال صوت الشباب ومشاركة اكبر شريحة من الفئة الشبابية في أعمال المجلس .

واعتمد سموه خلال الاجتماع إطلاق حاضنة المبادرات قدمها العضو عبدالرحمن بن قطومة والتي تسهم في دعم وتبني مبادرات الشباب والتي تمثل منصة الكترونية يتم من خلالها تلقي المبادرات ودراستها وتمكين الشباب من ترجمة مبادراتهم على ارض الواقع وتسهيل التواصل مع المجتمع واختصار الجهد والوقت .

كما اعتمد سموه خطة برنامج استطلاع رأي الشباب قدمتها عضوة المجلس صالحة الجرعي والتي ستسهم في رصد احتياجات الشباب في كافة المحافظات بالإضافة إلى مسح كامل يتناول متطلبات الشاب سواء في مجال التعليم أو الترفيه أو التوظيف والتمكين وغيرها

ووجه سموه بتشكيل لجنة لوضع آلية تنفيذ هذا الاستطلاع.

وفي ختام الاجتماع أعلن سمو رئيس المجلس افتتاح صندوق ديم المناهل الخيري في منطقة عسير والذي سيسهم في دعم المبادرات والريادات الشبابية في المنطقة.

من جهة أخرى رفع أمين المجلس عادل آل عمر شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه على ما يولونه لفئة الشباب في المنطقة من اهتمام ورعاية كانت بلا شك محل تقدير الجميع وقال آل عمر أن المجلس يعمل وفق توجيهات سموه لتفعيل دور الشباب وإشراكهم في العمل التنموي ودراسة احتياجاتهم والعمل على تحقيق تطلعاتهم , وأوضح آل عمر أن توجيهات سموه الكريم تنص على تلمس احتياجات الشباب والرفع بها للجهات المعنية والعمل على دعم المبدعين .

