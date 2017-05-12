 خادم الحرمين يرعى حفل افتتاح معرض وفعاليات ” نايف .. القيم” بجدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 شعبان 1438 هجريا, الموافق 14 مايو 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين يرعى حفل افتتاح معرض وفعاليات ” نايف .. القيم” بجدة

خادم الحرمين يرعى حفل افتتاح معرض وفعاليات ” نايف .. القيم” بجدة
المناطق - واس

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مساء اليوم حفل افتتاح معرض وفعاليات ” نايف .. القيم ” ، وذلك في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

وفور وصول خادم الحرمين الشريفين مركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة، كان في استقباله – رعاه الله – صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة التوجيهية العليا لمعرض ” نايف القيم ” وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، ومعالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي.

ثم عزف السلام الملكي.

عقب ذلك صافح الملك المفدى رئيس اللجنة الإشرافية العليا للمعرض ووكلاء جامعة الملك عبدالعزيز.

بعد ذلك دشن خادم الحرمين الشريفين معرض ” نايف القيم ” ، واطلع – حفظه الله – على نموذج للمعرض وما يضمه من صور لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – وأبرز انجازاته ووثائقه وشهاداته والأوسمة التي حصل عليها – رحمه الله – ، إلى جانب صور أخرى تبين مسيرته في المجال السياسي والأمنية، وجهوده – رحمه الله – لترسيخ القيم في الجامعات والمدارس ونشرها في المجتمع السعودي ، بالإضافة إلى عدد من المحتويات الخاصة بسموه – رحمه الله – .

ثم ألتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

وعقب أن أخذ خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – مكانه في المنصة الرئيسة بدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم.

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