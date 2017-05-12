حرس الحدود بالمناطق الجنوبية يحبط تهريب 354 كلغ حشيش ويطيح بـ 7 مهرّبين

نجح رجال حرس الحدود بالمناطق الجنوبية، جازان، نجران، عسير، في ضبط أكثر من 345 كلغ من الحشيش المخدر، فيما تم القبض على 7 مهربين من إثيوبيا واليمن.

وأوضح المتحدث الرسميّ لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي، أنّه “استمرارًا لتنفيذ رجال حرس الحدود لمهامهم في رصد الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة، فقد تمكن رجال حرس الحدود بمناطق (جازان، نجران، عسير)، من إحباط محاولات عدة لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر، خلال الفترة ١٠- ١٧ /٨/ ١٤٣٨هـ”.

وأشار الحربي إلى أنّه “تم رصد أشخاص عدة أثناء محاولتهم التسلل إلى المملكة، قادمين من الأراضي اليمنيّة، بغرض تهريب المواد المخدرة، وبث هذه السموم للنيل من أبنائها”.

وبيّن أنّه “لمقتضيات الموقف، فقد تم التعامل معهم بكل حزم وقوة، مما أسفر عن القبض على ٥ أثيوبيين، ويمنيين اثنين”، مشيرًا إلى أنَّه “كان مجموع ما تم ضبطه بحوزتهم ٣٥٤.٥٥ ثلاثمائة وأربعة وخمسون كيلو غرامًا وخمسة وخمسون غراماً من مادة الحشيش المخدر”.

وأضاف، في ختام بيانه، أنَّه “تمّت المباشرة في استكمال الإجراءات الأمنية كافة، حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنيّة الأخرى”.