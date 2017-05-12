 وزير الخارجية العماني يؤكد وقوف بلاده إلى جانب الشرعية اليمنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 شعبان 1438 هجريا, الموافق 14 مايو 2017 ميلاديا

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وزير الخارجية العماني يؤكد وقوف بلاده إلى جانب الشرعية اليمنية

وزير الخارجية العماني يؤكد وقوف بلاده إلى جانب الشرعية اليمنية
المناطق - عمان

أكد وزير الشئون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي وقوف بلاده الى جانب اليمن وقيادته الشرعية وأي جهود من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار وبما يحفظ وحدة الأراضي اليمنية وسلامتها الإقليمية ويصون مؤسساتها الوطنية ومُقدرات الشعب.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه معه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي والذي أكد خلاله اعتزازه بمستوى العلاقات التاريخية والروابط الاجتماعية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه أكد المخلافي عُمق العلاقات الوثيقة التي تجمع بين اليمن وعُمان.. مشيداً بمواقف السلطنة المبدئية الداعمة لإرادة الشعب اليمني وحقه بالعيش بسلام وانهاء الحرب التي اشعلها الانقلابيون وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل والذي اقرته كل القوى الوطنية و تنفيذ القرار الاممي 2216.

وأكد حرص اليمن وحكومته الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي على تطوير التعاون الثنائي مع عُمان في مختلف المجالات، وتعزيز مستوى التنسيق والتشاور بين البلدين.

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