الفيصلي يضم محمد عيد من النصر

أعلنت إدارة الفيصلي توقعيها عقداً احترافياً مع محمد عيد مدافع النصر بعدما انتهى عقده مع ناديه الحالي بنهاية مباريات دوري المحترفين السعودي مطلع الشهر الجاري.

وأبدى محمد عيد سعادته بالتوقيع مع الفيصلي، مؤكداً بأنه سيقدم كل ما لديه لإسعاد جماهير “العنابي” في قادم الأيام.

وبدأ عيد مشواره مع كرة القدم في فئات أهلي جدة السنية، وانتقل إلى النصر مطلع عام 2010، وحقق معه بطولتي الدوري وكأس ولي العهد.

ولم يلعب محمد عيد سوى 4 مباريات خلال الموسم الجاري بسبب الإصابات المختلفة التي عانى منها.