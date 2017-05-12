أشاد بمخرجات الجامعة وتميزها علميا وأكاديميا.. نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير جامعة جازان

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان بما حققته جامعة جازان على المستويات والأصعدة داخليا وخارجيا من تميز لاسيما في مشاركتها ومخرجاتها العلمية والاكاديمية ،جاء ذلك خلال لقاءه اليوم بمعالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني وعددا من وكلاء الجامعة بمكتب سموه بديوان الامارة ، والذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بالثقة الملكية الكريمة بتعيينه نائب لأمير منطقة جازان.ورحب سمو نائب أمير المنطقة ، بمعالي مدير الجامعة مقدما شكره وتقديره لكافة منسوبي الجامعة على التهنئة ، وأستعرض سموه في كلمة ما حضيت به منطقة جازان ومناطق المملكة من مشروعات تنموية وفق الرؤية الشاملة والتحول الوطني في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ التي شملت مختلف الجوانب الخدمية والتنموية ومنها التعليم عامة وجامعة جازان خاصة .

وأكد سموه أهمية التعاون من قبل الجميع على متابعة تنفيذ وإنجاز مختلف مشروعات الجامعة وفروعها بمدينة جازان والمحافظات وضرورة استغلال تلك المشروعات والإمكانات الاستغلال الأمثل بما يعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن .

ونوه سمو نائب أمير جازان بما وصلت إليه جامعة جازان وما حققته من إنجازات يشيد بها الكثير من داخل وخارج المنطقة في المجالات الأكاديمية والإدارية والإنجازات العلمية، وما حققه طلابها من نتائج ومستويات مشرفة محلياً ودولياً التي تعد محل فخر واعتزاز أبناء وبنات المنطقة والوطن, مثمناً ما تبذله الجامعة من جهود لخدمة الطلاب والطالبات .

وشدد الأمير محمد بن عبدالعزيز على أهمية السعي الحثيث للوصول بالجامعة إلى أفضل المستويات بين مثيلاتها من جامعات المملكة, معرباً عن سعادته بالخطوات والجهود الجبارة التي حققت متطلعا لمزيدا من النجاحات, متمنياً التوفيق والسداد لمعالي مدير الجامعة ووكلائها وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات جامعة جازان للوصول بالجامعة ومخرجاتها التعليمية للمستويات المرموقة والقيام بدورها في إعداد الشباب والفتيات المؤهلين والقادرين على المنافسة وشغل أفضل الوظائف المتاحة وفق حاجة سوق العمل وفق وما تشهده منطقة جازان من تطور ونمو في شتى المجالات .من جتهه أعرب معالي مدير جامعة جازان عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير المنطقة وما استمع إليه من توجيهات لكل ما من شآنه خدمة الوطن التي تعد واجباً يؤديه الجميع كل من موقعه وفق تطلعات المرحلة القادمة والتحول الوطني الذي تعيشه المملكة، مبرزاً آهمية تكاتف الجميع للإسهام والعمل على تحقيق المنجزات بروح العمل الجماعي للوصول الى الهدف المنشود بما يحقق تطلعات ولاة الأمر وطموحات الطلاب ويضمن مواصلة مسيرة الجامعة الأكاديمية.