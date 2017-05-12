 ولد الشيخ: الأمم المتحدة تبحث مقترحاً لإبرام هدنة في اليمن قبل رمضان ‎ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 شعبان 1438 هجريا, الموافق 15 مايو 2017 ميلاديا

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ولد الشيخ: الأمم المتحدة تبحث مقترحاً لإبرام هدنة في اليمن قبل رمضان ‎

ولد الشيخ: الأمم المتحدة تبحث مقترحاً لإبرام هدنة في اليمن قبل رمضان ‎
المناطق - اليمن

قال المبعوث الأممي إلى اليمن، “إسماعيل ولد الشيخ أحمد”، اليوم الأحد، إن الأمم المتحدة تبحث مقترحا لإبرام هدنة قبل شهر رمضان تكون ممهدة لاستئناف محادثات السلام بين الأطراف اليمنية.

وجاء حديث ولد الشيخ جاء خلال كلمة له في جلسة “الأزمات السياسية وانعكاساتها على استقرار الشرق الأوسط” التي عقدت، على هامش منتدى الدوحة السابع عشر في قطر، ونقلتها وكالة الأنباء القطرية.

وأضاف ولد الشيخ “نعمل حالياً للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في اليمن قبل حلول شهر رمضان تمهيدا للدخول في جولة جديدة من المحادثات بين الأطراف، ووقف العمليات العسكرية باتجاه مرفأ الحديدة، على الساحل الغربي لليمن”.

وذكر ولد الشيخ أن الأمم المتحدة “تبحث عن حل وسط فيما يتعلق بمرفأ الحديدة”، دون الكشف عن ماهية ذلك الحل، وما إذا كانت المنظمة الدولية قد وافقت على طلب التحالف العربي بالإشراف عليه بدلاً عن جماعة الحوثيي، مقابل وقف العمليات العسكرية أم لا.

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