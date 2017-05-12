 حزب ميركل يفوز في الانتخابات المحلية غرب ألمانيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 شعبان 1438 هجريا, الموافق 15 مايو 2017 ميلاديا

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حزب ميركل يفوز في الانتخابات المحلية غرب ألمانيا

حزب ميركل يفوز في الانتخابات المحلية غرب ألمانيا
المناطق - وكالات

حقق حزب “الاتحاد الديمقراطي المسيحي” بزعامة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، فوزا في الانتخابات المحلية في ولاية شمال الراين-وستفاليا غرب ألمانيا.

ووفقا للنتائج الأولية، حصل “الاتحاد الديمقراطي المسيحي” على 34.5% من الأصوات، فيما حصل الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني المنافس على 30.5%.

وأشارت وكالة “تاس” الروسية إلى أن هذه البيانات أولية وتم الحصول عليها من استطلاعات الرأي، التي أذاعتها قناة “ARD” الألمانية.

ووفقا لذات الاستطلاعات، حل الحزب الديمقراطي الحر في المركز الثالث بنسبة أصوات بلغت 12%، وحل في المركز الرابع حزب “البديل من أجل ألمانيا” بنسبة 7.5% يليه حزب الخضر بنسبة 6%.

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