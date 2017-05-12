بعد رسالة لأمير الباحة عبر وسائل التواصل…. تشكيل لجنة عالية المستوى لكشف مدى صحة ما ذهب إليه كاتبها

انطلاقاً من حرص ومتابعة صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة لكل مايخدم المواطن ويرفع من مستوى الخدمات ويعزز جهود التنمية بالمنطقة التي تحرص عليها حكومتنا الرشيدة ايدها الله واستجابة لما يطرح في الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي .

وحيث تم مؤخراً تداول رساله موجه لسموه الكريم بعث بها مواطن سمى نفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ( صالح بن مخلص بن مجاهد )

عليه نود الايضاح بأن سمو أمير المنطقة التقى صباح هذا اليوم صاحب الرسالة الشاعر عبدالواحد بن سعود الزهراني لإستيضاح ما جاء في الرسالة من ايحاءات واشارات حول نقص الكثير من الخدمات

حيث أكد سموه لكاتب الرسالة أن باب مكتب سموه مفتوح للجميع للتواصل معه ومع غيره من المواطنين الذين يرغبون في إيصال اي مقترح أو رساله مباشره لسموه بعيداً عن تضخيم الأمور وبرمزية مبالغ فيها وذلك وفق الأرقام والحقائق التي تدل على مصداقية ما يتم إيصاله وطرحه بعيداً عن الرسائل العامة التي يراد منها الإثارة الإعلامية والبعد عن الحقائق وخلط المفاهيم .

ومن منطلق الشفافية وتحري الدقة في نقل المعلومة والحرص دائماً على ايضاح الحقيقة ومعالجه الخلل- ان وجد – فقد وجه سمو أمير المنطقة بتشكيل لجنة عالية المستوى وسيكون اول عملها مقابلة صاحب الرسالة وأخذ كل ما لديه من معلومات حسب ما تم ذكره بالرسالة والعمل على التأكد من صحة تلك المعلومات ودقتها على ارض الواقع و بين سموه بأن اللجنة المكلفة ستكشف بشكل دقيق مدى صحة ما ذهب اليه الكاتب من عدمه وسيتم التعامل بما تنتهي اليه النتائج بكل حزم ومتابعة وبما تقضي به الانظمة والتعليمات

صرح بذلك مدير عام العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة الباحة الاستاذ خضر بن عبدالرحمن الغامدي