80 نزيلا يتدربون على صيانة الجوالات في سجون جازان

دشن مساعد مدير السجون بمنطقة جازان العقيد عائض بن عبدالله العدواني أول دورة تدريبية لنزلاء الإدارة العامة لسجن جازان في “أساسيات صيانة الجوال”، وذلك بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية .

جاء ذلك ضمن مشروع توطين وظائف قطاع الاتصالات، حيث بلغ عدد الملتحقين بالدورة 80 نزيلاً وتقام لمدة خمسة أيام لكل 20 متدربا. خلال الأسابيع القادمة .

حضر حفل التدشين مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية بجازان الاستاذ مروان العطاس، ومدير الادارة العامة لسجن جازان المقدم علي مصلوف ، ووكيل المعهد الثانوي الصناعي المهندس مهدي علي زيد .

يذكر أن الدورة تهدف إلى تطوير إمكانات النزلاء التقنية وتهيئتهم للدخول بقوة في مجال الاتصالات ، وإتاحة الفرص الوظيفية لهم بعد خروجهم من السجن وجعلهم يستفيدون من هذه الفرصة لسد احتياجات سوق العمل في قطاع الاتصالات .