 وزارة البيئة تباشر مقطع مياه “البكتيريا والديدان” بالدمام.. وتكشف حقيقة التلوث | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 شعبان 1438 هجريا, الموافق 15 مايو 2017 ميلاديا

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وزارة البيئة تباشر مقطع مياه “البكتيريا والديدان” بالدمام.. وتكشف حقيقة التلوث

المناطق - الرياض

نشرت وزارة البيئة والمياه والزراعة مقطع فيديو يظهر مباشرتها حادثة بعد انتشار مقطع فيديو عنها، حيث ادعى صاحب المقطع وجود تلوث في شبكة المياه بأحد أحياء مدينة الدمام، على الرغم من عدم تقديم صاحب المقطع لشكوى رسمية بذلك.
وبمباشرة الحالة اتضح سلامة شبكة المياه من أي تلوثات، فيما تم الكشف عن أن مصدر التلوث الرئيسي ووجود البكتيريا والديدان في المياه ناتج عن الخزان العلوي لصاحب المنزل.
وقام الفريق المختص الذي باشر الحالة بفحص شبكة المياه أولا بحضور صاحب المقطع حيث تم التأكد أولا من عدم وجود تلوث في المياه، ليتم بعد ذلك القيام بالكشف تطوعيا عن خزانات المياه في منزله.
وبالكشف عليها تبيّن أن أحدها لا يوجد فيه غطاء حامي، وأنه المصدر الرئيسي للتلوث حيث نمت فيه البكتيريا والديدان. وطالبت وزارة البيئة قبل نشر مثل تلك المقاطع بأن يقدم شكوى رسمية حولها وأن يتأكد صاحبها بأن المشكلة ليست بسبب إهمال شخصي حتى لا يتم تشويه جهود فرق التشغيل وزعزعة الثقة فيهم.

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