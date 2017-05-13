تابع الخدمات والمهام المقدمة للمواطنين والمقيمين.. نائب أمير جازان يتفقد سير العمل بإدارات وأقسام إمارة المنطقة ..

وقف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم على سير العمل بمختلف الإدارات والأقسام بإمارة المنطقة.

واطلع سموه خلال الجولة التي شملت المكاتب الإدارية “بمكتب سمو أمير المنطقة ومكتب النائب ووكيل الامارة ووكالة الامارة للشؤون الأمنية ووكالة الحقوق وإدارة المستشارين ووكالة الشؤون التنموية والعمليات المشتركة والشؤون الإدارية والمالية والموارد البشرية وإدارة العلاقات العامة والإعلام والاستقبال والمراسم وادارة تقنية المعلومات والتطوير والتدريب ومركز الخدمة الشاملة والاتصالات الإدارية وإدارة المتابعة” ، حيث شاهد النقلة الكبيرة التي شهدتها مختلف الأقسام ، مستمعاً لشرح مفصل عن المهام والأعمال والخدمات الإلكترونية التي يتم تقديمها للمواطن والمقيم عبر تلك الإدارات.

وأعرب سمو نائب أمير منطقة جازان في ختام الجولة عن سعادته بالزيارة وما يتوافر بالإدارات التي شملتها من إمكانات مادية وبشرية مؤهلة ، وما يقدمونه من خدمات ومهام، موجهاً سموه كافة منسوبي الإمارة بمضاعفة الجهود وتقديم كل ما فيه خدمة الصالح العام بناء على توجيهات القيادة الرشيدة -حفظهم الله – ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان.

حضر الجولة وكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية سلطان بن أحمد السديري ووكيل الامارة المساعد محمد بن سعيد الحجري.