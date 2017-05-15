 الإمارات تفضح جرائم الإخوان ومخططاتهم بـ “دهاليز الظلام” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 شعبان 1438 هجريا, الموافق 15 مايو 2017 ميلاديا

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الإمارات تفضح جرائم الإخوان ومخططاتهم بـ “دهاليز الظلام”

الإمارات تفضح جرائم الإخوان ومخططاتهم بـ “دهاليز الظلام”
المناطق - وكالات

تبدأ شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، اعتباراً من مساء اليوم عرض السلسلة الوثائقية “دهاليز الظلام”، التي تسبر أغوار التفاصيل المظلمة المتعلقة بالتنظيم السري لجماعة الإخوان المسلمين في دولة الإمارات، ويقدم البرنامج أدلة دامغة وتسجيلات واعترافات حصرية تعرض للمرة الأولى، عن الجرائم التي قام بها التنظيم ومخططاته في الدولة.

ويستمر عرض السلسلة على مدى أسبوعين إذ يقدم الجزء الأول الذي يأتي بعنوان “البدايات وجذور التآمر” سرداً تاريخياً عن الجماعة، وكيفية نشأة التنظيم السري لها، وبداياته في دولة الإمارات فضلاً عن طرق انتقال الفكر الإخواني من الخارج، وكيف استطاع التوغل في المؤسسات الحكومية وقطاع التعليم وكيف قامت الجماعة باستخدام الغطاء الديني لتحقيق أهدافها.

ويشارك في الجزء الأول نخبة من الأكاديميين والباحثين والإعلاميين الإماراتيين وعدد من الأعضاء السابقين في التنظيم الذين سيدلون بشهاداتهم خلال الحلقة.

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