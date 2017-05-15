“الاتصالات السعودية” تنبه عملائها باحتمال تأثر خدماتها من الواحدة حتى السادسة صباحا

أشعرت شركة الاتصالات السعودية، عملائها باحتمال تأثر خدماتها خلال أعمال تطوير دورية على الأنظمة التي ستمتد من الساعة 1 إلى 6 صباحا.

وأوضحت الشركة، أن الخدمات التي ستتأثر، تتمثل في إجراء المكالمات الصوتية، استخدام البيانات، إرسال الرسائل، شحن الرصيد، إضافة إلى بعض الخدمات الأخرى.

ويأتي ذلك بعد ساعات من نفي الشركة تأثر أنظمتها بفيروس الفدية (رانسوموير) الذي انتشر عبر 150 دولة في العالم منذ يوم الجمعة، وذلك رداً على صور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي تدعي تأثر حواسيب الشركة بالفيروس.

وقالت الاتصالات السعودية في بيان “تود الشركة توضيح أن شبكاتها وأنظمتها لم تتأثر، وبالتالي فإن ما ذكر في وسائل الإعلام يخص بعض الأجهزة الشخصية التي سيتم التعامل معها الآن من قبل الفرق الفنية المختصة.”