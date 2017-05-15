مواطنة من القطيف تصعق مذيعة قناة إيرانية: “أنا شيعية ونحن بخير في ظل آل سعود.. قنبلة تطيرك انت وقناتك يا كذابين”

برد لم تتوقعه المذيعة لأنه لم يأت على هواها، كذّبت مواطنة سعودية قناة ممولة من إيران على الهواء مباشرة، بشأن ما تدعيه القناة حول أحداث القطيف الأخيرة.

وفي التفاصيل وفقا لجزء من الحلقة، قالت المذيعة “باماكانك تضعينا والمشاهدين حيث سكنك في القطيف بأجواء هذه المنطقة.. نحن لسنا بخير لما يجري في القطيف”، لترد عليها المواطنة برد كالبرق “نحن بخير في ظل آل سعود وأنا شيعية مبسوطة والحمدلله وبخير ومن يأتي لك بالأخبار كذاب”.

هذا الحديث، جعل المذيعة في موقف مأساوي بتصريف الكلام، حيث قالت “أقصري صوت التلفاز” فردت المواطنة “انا أسمعك وجالسة أمام التلفاز أسمع الكذب وأنت كذابة ونحن في القطيف مبسوطين ومرتاحين، قنبلة تطيرك انت وقناتك”.

بعدها أوضحت المواطنة في المكالمة، أن “الحكومة أعزها الله تطور القطيف لكي تأتي لهم بالحدائق والمجمعات لكن بعضهم ما يستاهل مثلك”.