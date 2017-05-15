“الليغا” لن تنتهي.. “ريال مدريد” و “برشلونة” ينتصرا برباعية

نجح “ريال مدريد” في التغلب على ضيفه “إشبيلية” برباعية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري الإسباني.

افتتح “ناتشو” التهديف عن طريق ركلة حرة مباشرة خدع بها الجميع، قبل أن يضيف «رونالدو» الهدف الثاني.

ومع انطلاق الشوط الثاني، نجح “يوفيتيتش” في تقليص الفارق بهدف في شباك “نافس” قبل أن يضيف «رونالدو» و«كروس» الهدفين الثالث والرابع.

وفي “لاس بالماس” فاز “برشلونة” على مضيفه برباعية كان بطلها البرازيلي “نيمار” الذي سجل هاتريك فيما سجل “سواريز” الهدف الرابع.

وبهذا الانتصار لكل فريق، يواصل “برشلونة” صدارته بـ87 نقطة وبالتساوي مع “ريال مدريد” ولكن يبقى للأخير أفضلية مباراة مؤجلة أمام “سيلتا فيغو”.