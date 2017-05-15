 مواطنة تكشف تفاصيل أغلى “استشارة نفسية” بجدة .. تدفع 5 آلاف ريال والتواصل عبر “سكايب” ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 شعبان 1438 هجريا, الموافق 15 مايو 2017 ميلاديا

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مواطنة تكشف تفاصيل أغلى “استشارة نفسية” بجدة .. تدفع 5 آلاف ريال والتواصل عبر “سكايب” !

مواطنة تكشف تفاصيل أغلى “استشارة نفسية” بجدة .. تدفع 5 آلاف ريال والتواصل عبر “سكايب” !
المناطق - الرياض

هل تتوقع يوما أن تدفع 5000 آلاف ريال لاستشارة نفسية، حتى وإن كنت تملك المبلغ ؟!، قد يكون الرد متوقعا من أغلب القراء، لأنه يدخل من باب عجائب الدنيا “الصغرى”.

هذه ليست مزحة أو نكتة، إنما واقعة حدثت بالفعل لمواطنة في جدة، حينما أرادت أن تذهب إلى أحد المراكز الشهيرة في المحافظة لاستشارة نفسية، لتفاجأ بأسعار خيالية أقرب إلى الابتزاز والاستغلال.

وقالت المواطنة، إن المركز فاجأني بأسعار لم أكن أتوقعها.. حيث الاستشارة عبر الاسكايب .. والساعة بـ 3000 آلاف ريال مع انتظار”، مضيفة “أما الاستشارة النفسية المستعجلة بـ 5000 آلاف ريال وتكون خلال يومين أو ثلاثة أيام من وقت دخول المبلغ لحساب المركز”.

وبشأن استجابتها على هذه العروض، أوضحت أنها بالتأكيد لن تذهب إلى المركز، لأنه يدخل في إطار استغلال حالة المرضى، مضيفة وهي تمزح “أنها بهذه الأموال تسافر إلى الخارج وتعدل نفسيتها” !

وتساءلت المواطنة عبر “المناطق”، عن مشروعية هذه الأسعار، وهل وزارة الصحة على علم بها، وإذا كانت الاستشارة بهذه المبالغ فكم تصل أسعار الكشف والجلسات ؟!!

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