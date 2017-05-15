مبيعات الفلل والشقق تواصل تراجعها .. و40 % انخفاض الأسعار المتوقع نهاية العام

كشفت جولة انخفاضا في بيع عدد كبير من الفلل الجاهزة وشقق التمليك في الرياض بنسبة تصل إلى 25%.

وتوقع خبير عقاري انخفاض أسعار الفلل السكنية في الرياض بنسبة تراوح ما بين 30 – 40%، حتى نهاية العام الحالي.

وطالب متخصص في السوق العقارية بضرورة تطوير البنى التحتية لأراضي المنح التي تقع حول المدن؛ لاستعادة توازن الأسعار في السوق وتنويع الخيارات أمام المستفيدين.

وأشار الخبير العقاري عسكر الميموني، إلى توقعاته بانخفاض الفلل السكنية الجاهزة في الرياض بنسبة تراوح ما بين 30 – 40%، حتى نهاية العام الحالي، وفقا لـ”عكاظ”.

ولفت إلى أن الانخفاضات في بعض مخططات الرياض وصلت إلى 80%، في مناطق المنح برماح، ومنح الخير شمال الرياض، ومخطط الأمانة.

وحول معاناة المواطنين مع فلل الكراتين، قال الميموني: المواطنون لا يستطيعون شراء تلك الفلل؛ لأن عددا كبيرا منهم لا يمتلك مبلغا يتجاوز الـ 500 ألف ريال، علما أن نفس الفلل كانت تباع بذات القيمة قبل 15 سنة، وستعود الفلل لأسعارها الحقيقية بحيث لا تتجاوز 500 ألف ريال.

وحول صحة ما يطلقه خبراء بين الحين والآخر بشأن انخفاض أسعار العقارات، أضاف الميموني: ليس صعبا أن ينخفض العقار، فقد انخفض سعر الأغلى منه وهو البترول، والأراضي في المملكة لا تصدر ولا تهاجر؛ كي ترتفع، كما يوجد لدينا 55 مليون متر مربع من الأراضي لم تستغل ولم يُبَع منها سوى خمسة ملايين متر فقط.