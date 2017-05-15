أجهزة تتبع لمركبات أعضاء “الهيئة” الميدانيين

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقنية تتبع مركبات أعضائها الميدانيين، في إطار المرحلة الأولى لمشروع تطوير وتعزيز العمل الميداني باستخدام وسائل التقنية الحديثة بما تحتويه من أجهزة الاتصال اللاسلكية.

وفيما دشن الرئيس العام للهيئة الدكتور عبدالرحمن السند، خطة تطوير وتعزيز العمل الميداني لهيئة مدينة الرياض أمس، التي تهدف إلى تطوير وتعزيز العمل الميداني للاستفادة وبشكل أكبر من وجود فرق الهيئة في الميدان، أكدت مصادر أن المشروع يطبق تجريبيا في مدينة الرياض لمدة شهرين قبل تعميمه على المناطق بعد التأكد من نجاحه.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة في بيان له أمس، أن خطة التطوير الجديدة التي تم اعتمادها حددت مهمات “العضو الميداني” في النزول للميدان طيلة ساعات العمل الرسمي وفي الفترتين الصباحية والمسائية بحسب المواقع المحددة له، والتواصل اللحظي مع المشرف الميداني، وإحاطته بمجريات العمل في الميدان.

وبين أن الخطة وضعت عدداً من الإجراءات لتطوير العمل تتضمن تفعيل جوانب تقنية تتمثل في تتبع المركبات وتحديد أماكن عملها وفق تقارير لحظية، وتفعيل جميع أجهزة الاتصال اللاسلكي، وإيجاد نظام آلي لسهولة تكليف الأعضاء في أماكنهم المحددة، مع مراعاة زيادة عدد الأعضاء وقت المناسبات.

ووفق المصادر التي نقلت عنها “عكاظ”، تم تركيب جهاز تتبع لنحو ٢٠٠ سيارة تابعة للهيئة، وتفعيل جميع الأجهزة اللاسلكية (البرافو) وزيادة بطاقات وقود السيارات وتكثيف عدد الأعضاء وقت المناسبات، وزيادة عدد المناوبين، وتوفير أجهزة آيباد وشريحة إنترنت لكل فرقة في الميدان لتمرير البلاغات عن طريقها.

وقسم المشروع مناطق العمل إلى خمس مناطق (جنوب – شمال – وسط – شرق – غرب) وسيكون عمل العضو الميداني خمس ساعات في الفترة الصباحية، من السابعة صباحا وحتى التنبيه لصلاة الظهر، والمسائية من الساعة الخامسة عصرا وحتى العاشرة ليلا.