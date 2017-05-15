 أجهزة تتبع لمركبات أعضاء “الهيئة” الميدانيين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 شعبان 1438 هجريا, الموافق 15 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أجهزة تتبع لمركبات أعضاء “الهيئة” الميدانيين 20 عاما سجنا ومليون ريال غرامة عقوبة نشر الوثائق وإفشاء المعلومات الحكومية مبيعات الفلل والشقق تواصل تراجعها .. و40 % انخفاض الأسعار المتوقع نهاية العام مواطنة تكشف تفاصيل أغلى “استشارة نفسية” بجدة .. تدفع 5 آلاف ريال والتواصل عبر “سكايب” ! “الليغا” لن تنتهي.. “ريال مدريد” و “برشلونة” ينتصرا برباعية مواطنة من القطيف تصعق مذيعة قناة إيرانية: “أنا شيعية ونحن بخير في ظل آل سعود.. قنبلة تطيرك انت وقناتك يا كذابين” “الاتصالات السعودية” تنبه عملائها باحتمال تأثر خدماتها من الواحدة حتى السادسة صباحا الإمارات تفضح جرائم الإخوان ومخططاتهم بـ “دهاليز الظلام” لهذا السبب .. دراسة تحذر من تناول الملح لخفض ضغط الدم وظائف محاسبية ومالية شاغرة في التدريب التقني تابع الخدمات والمهام المقدمة للمواطنين والمقيمين.. نائب أمير جازان يتفقد سير العمل بإدارات وأقسام إمارة المنطقة .. وزارة البيئة تباشر مقطع مياه “البكتيريا والديدان” بالدمام.. وتكشف حقيقة التلوث

أجهزة تتبع لمركبات أعضاء “الهيئة” الميدانيين

أجهزة تتبع لمركبات أعضاء “الهيئة” الميدانيين
المناطق - الرياض

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقنية تتبع مركبات أعضائها الميدانيين، في إطار المرحلة الأولى لمشروع تطوير وتعزيز العمل الميداني باستخدام وسائل التقنية الحديثة بما تحتويه من أجهزة الاتصال اللاسلكية.

وفيما دشن الرئيس العام للهيئة الدكتور عبدالرحمن السند، خطة تطوير وتعزيز العمل الميداني لهيئة مدينة الرياض أمس، التي تهدف إلى تطوير وتعزيز العمل الميداني للاستفادة وبشكل أكبر من وجود فرق الهيئة في الميدان، أكدت مصادر أن المشروع يطبق تجريبيا في مدينة الرياض لمدة شهرين قبل تعميمه على المناطق بعد التأكد من نجاحه.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة في بيان له أمس، أن خطة التطوير الجديدة التي تم اعتمادها حددت مهمات “العضو الميداني” في النزول للميدان طيلة ساعات العمل الرسمي وفي الفترتين الصباحية والمسائية بحسب المواقع المحددة له، والتواصل اللحظي مع المشرف الميداني، وإحاطته بمجريات العمل في الميدان.

وبين أن الخطة وضعت عدداً من الإجراءات لتطوير العمل تتضمن تفعيل جوانب تقنية تتمثل في تتبع المركبات وتحديد أماكن عملها وفق تقارير لحظية، وتفعيل جميع أجهزة الاتصال اللاسلكي، وإيجاد نظام آلي لسهولة تكليف الأعضاء في أماكنهم المحددة، مع مراعاة زيادة عدد الأعضاء وقت المناسبات.

ووفق المصادر التي نقلت عنها “عكاظ”، تم تركيب جهاز تتبع لنحو ٢٠٠ سيارة تابعة للهيئة، وتفعيل جميع الأجهزة اللاسلكية (البرافو) وزيادة بطاقات وقود السيارات وتكثيف عدد الأعضاء وقت المناسبات، وزيادة عدد المناوبين، وتوفير أجهزة آيباد وشريحة إنترنت لكل فرقة في الميدان لتمرير البلاغات عن طريقها.

وقسم المشروع مناطق العمل إلى خمس مناطق (جنوب – شمال – وسط – شرق – غرب) وسيكون عمل العضو الميداني خمس ساعات في الفترة الصباحية، من السابعة صباحا وحتى التنبيه لصلاة الظهر، والمسائية من الساعة الخامسة عصرا وحتى العاشرة ليلا.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>