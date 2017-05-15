التجربة الصاروخية “الكورية” استهدفت حمل رأس نووي خطير

قالت كوريا الشمالية إنها أجرت بنجاح تجربة لإطلاق صاروخ متوسط إلى بعيد المدى الأحد تحت إشراف الزعيم كيم جونغ أون بهدف التأكد من القدرة على حمل “رأس حربي ثقيل كبير الحجم”.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الصاروخ أُطلق بأعلى زاوية حتى لا يؤثر على أمن الدول المجاورة وانطلق لمسافة 787 كيلومترا ووصل إلى ارتفاع 2111.5 كيلومتر .

وأشارت إلى أن الصاروخ كان “صاروخا بالستيا استراتيجيا من المدى المتوسط/الطويل تم تطويره مؤخرا ويحمل اسم هواسونغ-12″، مشيرة إلى أن الزعيم كيم جونغ أون أشرف شخصيا على إطلاق هذا الصاروخ من النوع الجديد.