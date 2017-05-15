ورشة تبحث مستجدات امراض السرطان والأورام الوراثية وآخر تقنيات تشخيص ما قبل الولادة

دعا الدكتور زهير رهبيني رئيس الجمعية السعودية للطب الوراثي الاستشاريين الصحيين والاطباء والمختصين في الطب الوراثي الى حضور الورشة الرابعة عشر التي تنظمها الجمعية ويستضيفها مستشفى قوى الأمن بالعاصمة المقدسة الأربعاء المقبل ١٥ مايو بدءاً من الثامنة صباحاً ، وتستمر يومين موجهة خلال جلساتها الاهتمام نحو الامراض الوراثية الإكلينيكية من حيث المستجدات والتحديات والعلاج في منطقة مكة المكرمة خصوصا وعلى مستوى المملكة بشكل عام .

وثمن “رهبيني” إستضافة مستشفى قوى الأمن لهذا الورشة الهامة والمعتمدة ، مؤكداً حرص الجمعية على عقد مثل هذه الورش في الوقت الذي تتزايد به الأمراض الوراثية على مستوى المملكة وحاجة المجتمع الى التوعية المستمرة والارشاد الوراثي المكثف للأسر ، مشيرا الى ان عدم اتباع الإرشادات الوراثية وتحذيرات فحوصات ما قبل الزواج فاقم من هذه الأمراض التي من الممكن بإذن الله تلافيها بإتباع الإجراءات الوقائية التي تقلل من احتمالية الإصابة بالمرض الوراثي .

من جهته أوضح رئيس اللجنة العلمية والتنظيمية للورشة الدكتور هاني محمد الأفغاني ، استشاري علم الوراثة والجينات الطبية بمستشفى قوى الأمن بالعاصمة المقدسة ان الورشة تستهدف التعريف بالطب الوراثي وأهميته في الطب، تسليط الضوء على الطفرات التي تطرأ الكروموسومات والامراض المصاحبة لها ، الأمراض المصاحبة لاعتلالات المايتوكوندريا، واستعراض تطبيقات تقنية الجيل الثاني لتحديد تسلسلات الحمض النووي (دي إن أي DNA ) ، وكذلك بحث المستجدات في امراض السرطان والأورام الوراثية وكيفية علاجها ، كما سيتم التعرف على مستجدات التقنيات الخاصة بالتشخيص ما قبل الولادة.

وفِي سياق أهمية هذه الورشة ، تم اعتماد أسماء الأعضاء المشاركين في اللجان وهم الدكتور ضياء عرفة استشاري أطفال وأمراض وراثية مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة ، والدكتور سعد الغامدي استشاري التشخيص الجزيئي من جامعة أم القرى، والدكتور عاصم خوقير استشاري الطب الجزيئي والجينات السرطانية من وزارة الصحة ، والدكتور رامي عبيد استشاري الطب الجزيئي بجامعة أم القرى .