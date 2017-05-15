 الدفاع المدني يستخدم الشيول في نقل الطلاب والطالبات إلى مدارسهم في بيشة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 شعبان 1438 هجريا, الموافق 15 مايو 2017 ميلاديا

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الدفاع المدني يستخدم الشيول في نقل الطلاب والطالبات إلى مدارسهم في بيشة

الدفاع المدني يستخدم الشيول في نقل الطلاب والطالبات إلى مدارسهم في بيشة
المناطق- عسير

ساعدت فرق الدفاع المدني في قرى محافظة بيشة بمنطقة عسير في نقل الطلاب والطالبات أمس الأحد، للتمكن من أداء الاختبارات، وذلك من خلال آلياتها الثقيلة ومن بينها “الشيول” حيث تسببت السيول في عرقلة أهالي تلك المنطقة عن الحركة وعزلتهم بشكل كامل.
وذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد العاصمي، أن الدفاع المدني نقل الطلاب والطالبات من القرى الواقعة شرق وادي ترج إلى مدارسهم، بعدما امتلئت بمياه السيول، حتى يتمكن الطلاب والطالبات من أداء الاختبارات.
فيما أكد”العاصمي” أنه هناك 3 فرق طبية تمركزت في 3 مدارس ابتدائية للبنين داخل هذه القرى المعزولة، وذلك للتمكن من مباشرة الحالات الطارئة بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية وإدارة التعليم بمحافظة بيشة.

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