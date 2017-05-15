 اليامي قطع مسافة 700 كلم راجلا للسلام على المرابطين بالحد الجنوبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 شعبان 1438 هجريا, الموافق 15 مايو 2017 ميلاديا

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اليامي قطع مسافة 700 كلم راجلا للسلام على المرابطين بالحد الجنوبي

اليامي قطع مسافة 700 كلم راجلا للسلام على المرابطين بالحد الجنوبي
المناطق- متابعات

قطع شاب سعودي من منطقة نجران نصف المسافة سيرا على الأقدام ما بين منطقتي نجران وجازان، لنقل رسالة وفاء لكافة القوات العسكرية المرابطة على الحد الجنوبي في جازان، ووصل إلى عقبة ضلع مع مغرب أمس، حاملا معه معاني ورسائل الحرص والتكاتف لحماية الوطن الغالي إلى إخوانه أبطال ورجال الحد الجنوبي، وبيده المصحف الشريف، وحاملا علم المملكة.
اليامي أشاد خلال حديثه إلى «الوطن» بالبطولات التي يحققها رجال القوات العسكرية في الميدان للتصدي للعدو ببسالة وشجاعة، لحماية أرض الحرمين الشريفين، وتأمين سلامة المواطنين والمقيمين، وردع ما يمس استقرارهم وراحتهم وطمأنينتهم.

شرف السلام
يتشرف الرحالة اليامي اليوم بالسلام على بعض من أفراد القوات العسكرية المرابطة على الحد الجنوبي بعد أن استغرقت الرحلة 13 يوما. وكان اليامي قد غادر نجران الثلاثاء الماضي بعد أن قطع مسافة 700 كلم لنيل شرف السلام على كل فرد من القوات العسكرية المرابطة هناك، وتقبيل رأس كل جندي ما أمكنه ذلك.

البرنامج اليومي
يبدأ برنامج الرحالة اليامي من بعد صلاة الفجر يوميا ولمدة 12 ساعة سيرا على الأقدام وعبر الطريق العام متزودا ببعض قناني الماء وحقيبته التي تحوي كما قال «غيار ملابس وخبزا وبعض التمر واللبن»، إلا أن كثيرا من متابعيه يزودونه بوجبات دسمة.

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