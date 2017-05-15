عبدالله الفوزان: لا صحة لدراسة إلغاء نظام “ساند”

قال الدكتور عبدالله الفوزان رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى، إنه لا صحة لما تم تداوله حول دراسة إلغاء نظام «ساند».

وأوضح الفوزان أنه لم يرد إلى اللجنة أي مقترح أو طلب بهذا الخصوص، مشيرًا إلى أن اللجنة تعكف حاليًا على العمل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإعادة النظر في نظام العمل بشكل كامل، لافتًا إلى أن اللجنة ومن منطلق معالجة قضية المادتين 77 و78، لا يمكن فصلهما عن بقية مواد نظام العمل، ما يتطلب منها مراجعة مواد النظام بشكل كامل بالتعاون مع الوزارة وأطراف العمل الثلاث، للخروج بنظام متكامل يعالج قضية هاتين المادتين، والتي تبنى مجلس الشورى لقاءً مفتوحًا للمواطنين، للحديث عنهما.

وأضاف الفوزان لصحيفة عكاظ، أن هذا يعد دليلًا على اهتمام مجلس الشورى بكل ما يهم المواطن بصفته ممثلا لصوته، ومنبرا لتحقيق تطلعات القيادة.

يذكر أن النقاش الدائر في مجلس الشورى حول المادتين 77 و78 يهدف إلى إعادة ضبط الأمور، من خلال الرفع بتوصية تتضمن تعديلهما، بما يحفظ حق المنشأة في التخلص من العمالة التي لا تؤدي واجباتها بالشكل المطلوب، ولكنها في الوقت نفسه لا تجور على الموظف الكفء بفصله تعسفيًا دون مبررات مقنعة.

وكانت لجنة حقوق الإنسان والجهات الرقابية في المجلس تلقت أكثر من 800 عريضة بشأن المادة 77 من نظام العمل، التي تسببت في اتخاذ إجراءات تعسفية بحق المواطنين السعوديين من ذوي الدخول البسيطة، مشددةً على ضرورة إيقاف العمل بها.