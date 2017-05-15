أمير الباحة يشكل لجنة للتحقيق في رسالة “مواطن” اشتكى من قصور الخدمات الحكومية

وجه أمير الباحة حسام بن سعود بن عبدالعزيز بتشكيل لجنة للتحقق في المعلومات التي تضمنتها الرسالة الشهيرة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي حملت توقيع “الموطن صالح بن مخلص بن مجاهد”.

وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام بإمارة الباحة خضر بن عبدالرحمن الغامدي، إن أمير المنطقة كان حريصًا على لقاء كاتب الرسالة الشاعر عبدالواحد بن سعود الزهراني، لاستيضاح ما جاء في الرسالة من ايحاءات واشارات حول نقص الكثير من الخدمات.

وأضاف أن الأمير حسام بن سعود أكد لكاتب الرسالة أن باب مكتبه مفتوح للجميع للتواصل معه ومع غيره من المواطنين الذين يرغبون في إيصال أي مقترح أو رساله مباشره له بعيدًا عن تضخيم الأمور وبرمزية مبالغ فيها وذلك وفق الأرقام والحقائق التي تدل على مصداقية ما يتم طرحه بعيدًا عن الرسائل العامة التي يراد منها الإثارة الإعلامية والبعد عن الحقائق وخلط المفاهيم.

وأكد متحدث إمارة الباحة، أنه من منطلق الشفافية وتحري الدقة في نقل المعلومة والحرص دائمًا على ايضاح الحقيقة ومعالجه الخللـ إن وجدـ فقد وجه أمير المنطقة بتشكيل لجنة عالية المستوى وسيكون أول عملها مقابلة صاحب الرسالة وأخذ كل ما لديه من معلومات، حسب ما ذكره، ثم التأكد من صحة تلك المعلومات ودقتها على أرض الواقع.

وبين الغامدي أن اللجنة المكلفة ستكشف بشكل دقيق مدى صحة ما ذهب اليه الكاتب من عدمه وسيتم التعامل بما تنتهي إليه النتائج بكل حزم ومتابعة وبما تقضي به الأنظمة والتعليمات.

وتداول مواطنون خلال الأيام الماضية رسالة حملت توقيع المواطن صالح بن مخلص بن مجاهد، والتي وجهها إلى

الأمير حسام بن سعود أمير منطقة الباحة، والتي أشار فيها إلى وجود تقصير في العديد من الخدمات المقدمة بالمنطقة ومنها الخدمات الصحية وغيرها.