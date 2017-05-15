 “التخصصات الصحية” تضبط متقدماً حاول تمكين آخر للاختبار بدلاً عنه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 شعبان 1438 هجريا, الموافق 15 مايو 2017 ميلاديا

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“التخصصات الصحية” تضبط متقدماً حاول تمكين آخر للاختبار بدلاً عنه

“التخصصات الصحية” تضبط متقدماً حاول تمكين آخر للاختبار بدلاً عنه
المناطق- الرياض

ضبطت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية متقدماً حاول تمكين شخص آخر من الجلوس للاختبار بديلاً عنه في أحد المراكز التي تقدم اختبار الخدمات الطبية الإسعافية (EMS)، فيما توعدت الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لمثل تلك المخالفات. وبيّن المتحدث الرسمي للهيئة عبدالله الزهيان، أن عقوبات الغش في اختبارات التصنيف المهني تصل إلى المنع من العمل وتبليغ الجهات المختصة لاتخاذ اللازم حسب ما حددته اللائحة في فصلها الثاني بشأن العقوبات التي تترتب على الغش حال ثبوته.

وأوضح الزهيان أن المراكز التي تجرى فيها اختبارات الهيئة تستخدم وسائل تقنية متقدمة لضبط محاولات انتحال الشخصية، محذراً الممارسين الصحيين من ممارسة أي نوع من الغش خلال إجراء عمليات الاختبار الخاصة بالهيئة.

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