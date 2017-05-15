كوريا الشمالية تنجح في اختبار صواريخ جديدة قادرة على حمل رؤوس نووية

أكدت كوريا الشمالية على نجاح التجربة الصاروخية الأخيرة التي أجرتها الأحد، وقالت إنها اختبرت نوعا جديدا من الصواريخ البالستية القادرة على حمل رؤوس نووية. وأمام تصاعد التوتر، طلبت الولايات المتحدة عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي وتشديد العقوبات على كوريا الشمالية.

أعلنت كوريا الشمالية الاثنين أن التجربة الصاروخية التي أجرتها الأحد كانت ناجحة وعلى نوع جديد من الصواريخ.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن الصاروخ الذي أطلق الأحد كان “صاروخا بالستيا استراتيجيا من المدى المتوسط/الطويل تم تطويره مؤخرا ويحمل اسم هواسونغ-12″، مشيرة إلى أن الزعيم كيم جون-أون “أشرف شخصيا على تجربة إطلاق هذا الصاروخ من النوع الجديد”.