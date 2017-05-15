 كوريا الشمالية تنجح في اختبار صواريخ جديدة قادرة على حمل رؤوس نووية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 شعبان 1438 هجريا, الموافق 15 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

فرنسا: إيمانويل ماكرون يصبح رسميا ثامن رئيس للجمهورية الفرنسية الخامسة الأرصاد: هطول أمطار غزيرة على المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية ميليشيا الانقلاب تستهدف بالمدافع قرى الزاهر.. وتقصف مسجداً ومستشفىً بتعز وزارة العمل تتيح خدمة المحادثة الفورية لمستفيدي الضمان الاجتماعي كوريا الشمالية تنجح في اختبار صواريخ جديدة قادرة على حمل رؤوس نووية “التخصصات الصحية” تضبط متقدماً حاول تمكين آخر للاختبار بدلاً عنه أسرة الطفلة المخطوفة: بلغ عنها عضو “هيئة”.. ونريد معرفة دوافع الخطف “التنمية الاجتماعية”: لمستحقي الضمان ثلاث تأشيرات منزلية أمير الباحة يشكل لجنة للتحقيق في رسالة “مواطن” اشتكى من قصور الخدمات الحكومية عبدالله الفوزان: لا صحة لدراسة إلغاء نظام “ساند” 33 % نسبة توطين مهنة الطب في المستشفيات الحكومية خلال 2016 اليامي قطع مسافة 700 كلم راجلا للسلام على المرابطين بالحد الجنوبي

كوريا الشمالية تنجح في اختبار صواريخ جديدة قادرة على حمل رؤوس نووية

كوريا الشمالية تنجح في اختبار صواريخ جديدة قادرة على حمل رؤوس نووية
المناطق- وكالات

أكدت كوريا الشمالية على نجاح التجربة الصاروخية الأخيرة التي أجرتها الأحد، وقالت إنها اختبرت نوعا جديدا من الصواريخ البالستية القادرة على حمل رؤوس نووية. وأمام تصاعد التوتر، طلبت الولايات المتحدة عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي وتشديد العقوبات على كوريا الشمالية.

أعلنت كوريا الشمالية الاثنين أن التجربة الصاروخية التي أجرتها الأحد كانت ناجحة وعلى نوع جديد من الصواريخ.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن الصاروخ الذي أطلق الأحد كان “صاروخا بالستيا استراتيجيا من المدى المتوسط/الطويل تم تطويره مؤخرا ويحمل اسم هواسونغ-12″، مشيرة إلى أن الزعيم كيم جون-أون “أشرف شخصيا على تجربة إطلاق هذا الصاروخ من النوع الجديد”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>